Phoenix Wright - Ace Attorney Trilogy: Termin für den Westen bekannt

In Japan ist die Phoenix Wright - Ace Attorney Trilogy bereits seit letzter Woche erhältlich. Nun gab der verantwortliche Entwickler und Publisher Capcom auch einen konkreten Termin für den westlichen Markt bekannt. Die aus Phoenix Wright - Ace Attorney, Phoenix Wright - Ace Attorney - Justice For All und Phoenix Wright - Ace Attorney - Trials and Tribulations bestehende Sammlung wird demnach hierzulande ab dem 9. April dieses Jahres erhältlich sein.

Der Preis für alle drei unterstützten Plattformen (PC via Steam, Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch) wird bei 29,99 Euro liegen. Das Spiel wird ausschließlich digital erhältlich sein. Eine Box-Version ist laut Capcom nicht geplant. Wie das Unternehmen via Twitter verkündete, werden die deutschen Texte nach dem Release via Sprachpatch nachgereicht. Der Patch soll irgendwann im Laufe des Sommers verfügbar werden. Einen Termin gibt es vorerst noch nicht.