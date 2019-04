Bloodborne - The Board Game: Kickstarter-Kampagne startet nach Ostern

andere

Nachdem der amerikanische Miniaturen- und Brettspiel-Verlag CMON (CoolMiniOrNot) 2016 bereits mit Bloodborne - The Card Game ein Kartenspiel zum düsteren Action-Rollenspiel von From Software auf den Markt brachte, soll mit Bloodborne - The Board Game nun auch eine Brettspielumsetzung folgen. Die Entwicklung soll abermals durch eine Kickstarter-Kampagne finanziert werden, die am 23. April, um 21:00 Uhr (deutscher Zeit) anlaufen wird.

Konkrete Details zum Crowdfunding sind noch nicht bekannt. Dafür wurde ein erster Trailer zum Spiel veröffentlicht, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt. Das Spiel wird unter der Führung der beiden Game Designer Michael Shinall (XenoShyft - Onslaught, Rum & Bones) und Eric M. Lang (Blood Rage, Rising Sun, Bloodborne - The Card Game) entwickelt.

Bei Bloodborne - The Board Game handelt es sich um einen Dungeoncrawler mit Miniaturfiguren, bei dem der Charakter durch Deckbildung weiterentwickelt wird. Jeder Charakter startet mit dem gleichen generischen Deck und gewinnt langsam neue Karten, die durch neue Waffen und verbesserte Fertigkeiten die Art und Weise verändern, wie ihr verschiedene Kampfsituationen bewältigt. Die Deckbildung soll laut den beiden Entwicklern den Zufallsfaktor minimieren (Viele Dungeoncrawler in Form von Brettspielen setzen Würfel für ihr Kampfsystem ein, womit das Glückselement eingeführt wird). In Bloodborne sollt ihr hingegen nicht durch reines Würfelpech verlieren. Stattdessen sollen eure Entscheidungen bei der Zusammenstellung eures Decks den Ausgang des Kampfes bestimmen.