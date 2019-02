Xbox Live: Games with Gold im März bekannt

XOne

Microsoft hat die Games with Gold für den kommenden Monat März bekannt gegeben. Abonnenten des kostenpflichtigen Dienstes werden demnach das Action-Adventure Abenteuerzeit - Piraten der Enchiridion (Testnote: 5.5) und den Third-Person-Shooter Plants vs. Zombies - Garden Warfare 2 (im User-Artikel) für die Xbox One, sowie den Ego-Shooter Star Wars - Republic Commando und das Action-Adventure Metal Gear Rising - Revengeance (Testnote: 8.5) für die Xbox 360 als „Gratis-Titel“ erhalten. Wie üblich sind beide Last-Gen-Spiele dank der Xbox-Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One spielbar. Hier die Termine im Überblick:

Xbox One:

Abenteuerzeit - Piraten der Enchiridion - vom 1. bis 31. März 2019

Plants vs. Zombies - Garden Warfare 2 - vom 16. März bis 15. April 2019

Xbox 360: