Pokémon - Meisterdetektiv Pikachu: Zweiter Trailer veröffentlicht

3DS

Meisterdetektiv Pikachu ab 39,95 € bei Amazon.de kaufen.

Warner Bros. Pictures und Legendary Entertainment haben einen zweiten Trailer zur kommenden Live-Action-Verfilmung von Pokémon - Meisterdetektiv Pikachu veröffentlicht. In dem neuen Clip bekommt ihr Pikachu (im Original gesprochen vom Deadpool-Darsteller Ryan Reynolds) erstmals in Aktion zu sehen. Auch diverse andere Pokémons sind mit von der Partie, darunter auch der legendäre Pokémon Mewtu, dessen Auftritt im Film von den Fans schon seit Monaten vermutet wurde. Wie Reynolds kürzlich in einem Interview scherzhaft anmerkte, versuchte er rund 83 Kilo abnehmen, um sich auch körperlich auf seine Rolle vorzubereiten...

Neben Reynolds gehören noch andere bekannte Darsteller zum Cast, darunter Justice Smith (Jurassic World - Das gefallene Königreich), Kathryn Newton (Big Little Lies), Rita Ora (Fast & Furious 6), Bill Nighy (The Bookshop) und Ken Watanabe (Transformers - The Last Knight). Regie führt Rob Letterman (Monsters vs. Aliens). Die deutsche Version des Trailers könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Eine englische Version findet ihr unter dem Quellenlink. Wer den ersten Trailer verpasst hat, kann sich den Clip in dieser News anschauen.