Overkill's The Walking Dead: Entwicklung gestoppt, kein Konsolen-Release

PC

Erst letzte Woche beteuerte der Publisher Starbreeze Studios, dass die Konsolenversion von Overkill's The Walking Dead (im gamescom-Bericht) noch für die Konsolen erscheinen wird und lediglich nach hinten verschoben wurde, damit sich der Entwickler Overkill Software um die Probleme der PC-Fassung kümmern kann. Doch daraus wird wohl nichts mehr. Wie Variety berichtet, wurde die Entwicklung inzwischen vom Rechteinhaber Skybound Entertainment gestoppt.

Wie aus dem veröffentlichten Bericht hervorgeht, haben die Gründer von Skybound, David Alpert and The-Walking-Dead-Schöpfer Robert Kirkman, den Vertrag mit Starbreeze gekündigt, da der Titel „nicht den Standards und den Qualitätsansprüchen des Unternehmens entsprach.“ Eine Konsolenfassung von Overkill's The Walking Dead wird es somit nicht mehr geben und Valve „finalisiere gerade seine Strategie bezüglich des Verkaufs der PC-Version auf Steam.“ In einem Statement entschuldigte sich Skybound bei den Fans für die enttäuschende Qualität des Koop-Shooters und gab an, nach anderen Optionen für eine Spielumsetzung der IP zu suchen.