Ni No Kuni 2: „Magische Erinnerungen“-DLC ab 19.3. // Infos zu den Inhalten

PC PS4

Ni No Kuni 2 - Schicksal eines Königreichs ab 19,99 € bei Amazon.de kaufen.

Level 5 und Bandai Namco haben eine neue Erweiterung für Ni No Kuni 2 - Schicksal eines Königreichs (Testnote: 8.5) angekündigt. Diese heißt Magische Erinnerungen (US-Titel: The Tale of a Timeless Tome) und wird ab dem 19. März für den PC und die PS4 erhältlich sein.

Das neue Abenteuer beginnt mit einem rätselhaften Traum. Mehrere Gäste des Goldpond Inn berichten von einem mysteriösen Hasen, von dem sie in ihren Träumen heimgesucht wurden. Evan und seine Freunde wollen diesem Mysterium auf den Grund gehen. Als sie gemeinsam in einem Traum ein merkwürdiges Haus betreten, werden sie von einem Hasen mit Zylinder und Frack begrüßt. Wenn ihr den Vorgänger, Ni no Kuni - Der Fluch der weißen Königin (Testnote: 9.0) gespielt habt, werdet ihr sowohl das Haus als auch den Hasen sofort wiedererkennen. Doch welche Rolle sie in Magische Erinnerungen spielen, das müsst ihr selbst herausfinden.

Neben einer neuen Geschichte wird das Add-on auch mit neuen Kampftechniken, wie die „Begleitmagie“ und „Martha Martial“ aufwarten, die euch neue Möglichkeiten bei der Spezialisierung eures Kampfstils eröffnen. Zudem lässt sich mit dem Kolosseum ein neuer Ort im Königreich freischalten, wo ihr gegen starke Gegner für neue Belohnungen antreten könnt.