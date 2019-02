Funcom erwirbt Rechte für Dune-Titel // Deal für drei Spiele // MMO geplant?

Dune ab 6,70 € bei Amazon.de kaufen.

Das Bild stammt aus Dune 2.

Das Unternehmen Funcom ist eine Zusammenarbeit mit Legendary Entertainment und Herbert Properties LLC eingegangen, die einen Zeitraum von sechs Jahren umfasst. Im Rahmen der Lizenzvereinbarung sind derzeitigen Angaben zufolge mindestens drei Spiele vorgesehen, die auf dem weltweit bekannten Science-Fiction-Romanzyklus Dune (Der Wüstenplanet) des Autors Frank Herbert basieren.

Weitere Details sind momentan nicht bekannt. Angegeben wird bislang nur, dass es sich um „Titel für PC und Konsolen“ handelt und dass eines der Projekte im „Open-World-Multiplayer“-Genre angesiedelt ist, sodass die Vermutung eines MMOs im Dune-Universum nicht gänzlich abwegig ist. Die Vorproduktion dieses Spiels soll im Laufe dieses Jahres im Funcom-Studio in Oslo beginnen.

In Bezug auf Onlinespiele hat Funcom in jüngerer Vergangenheit Erfahrung mit Conan Exiles (in der SdK) gesammelt, darüber hinaus hat das Unternehmen unter anderem an The Secret World mitgewirkt oder auch Anarchy Online in der Funktion des Publishers betreut. Aber auch Einzelspielertitel befinden sich im Repertoire der Norweger, als aktuelle Beispiele seien Mutant Year Zero - Road to Eden (im Test mit Wertung 8.5) und Conan Unconquered genannt, das für das 2. Quartal 2019 angekündigt wurde.

Preisgegeben wurden die Informationen rund um die Dune-Kooperation vor dem Hintergrund des aktuellen Finanzreports. Demnach stellt das vergangene Jahr das profitabelste in der Funcom-Geschichte dar, was auch einem erfolgreichem Launch des genannten Mutant Year Zero - Road to Eden zu verdanken sei (alle Zahlen in diesem Bericht).

Vorhandene Spiele, die im Dune-Universum angesiedelt sind, sind unter anderem das Adventure Dune (1992), die Strategiespiele Dune 2 (1992), Dune 2000 (1998) und Emperor - Schlacht um Dune (2001) von den Westwood Studios sowie das Action-Adventure Frank Herbert's Dune. Unter der Regie von Denis Villeneuve (Arrival, Blade Runner 2049) entsteht bei Legendary Entertainment gegenwärtig ein neuer Dune-Film, der voraussichtlich im kommenden Jahr in die Kinos kommt.