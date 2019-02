Nier - Automata: „Game of the YoRHa“-Edition ab sofort erhältlich

PC XOne PS4

Nachdem für Nier - Automata (im Test mit Wertung 9.0) im Dezember des vergangenen Jahres die sogenannte „Game of the YoRHa Edition“ angekündigt wurde, könnt ihr diese nun via Steam oder im PSN-Store zum Preis von 39,99 Euro erwerben. Neben der Download-Erweiterung 3C3C1D119440927 umfasst diese Ausgabe weitere Inhalte, die von Square Enix wie folgt beschrieben werden:

drei neue Outfits: das „Freizügige Outfit“ für 2B, das „Youngster-Outfit“ für 9S und das „Zerstörer-Outfit“ für A2

neue Story-Elemente, die euch „die faszinierende Welt“ von Nier - Automata näher bringen

eine Serie herausfordernder Kämpfe in drei sehr unterschiedlichen Arenen, den sprichtwörtlichen Bosskampf mit Square-Enix-CEO Yosuke Matsuda und Platinums CEO Kenichi Sato

und Platinums CEO neue Haarsprays und Accessoires, durch die ihr das Aussehen von 2B und 9S verändern könnt

neue Songs, die den Soundtrack erweitern

Pod-Skins: die Mini-Roboter, die die Protagonisten unterstützen, können durch Skins angepasst werden (Grimoire-Weiss-Pod, Retro-Grau-Pod-Skin, Retro-Red-Pod-Skin und Pappkarton-Pod-Skin)

Abhängig von der Plattform bietet euch die YoRHa-Edition von Nier - Automata darüber hinaus einige Boni. Während Käufer der Steam-Fassung auf die Valve-Charakterausstattung und zwei Wallpaper zurückgreifen können, erhalten Besitzer der PS4-Version den Amazarashi-Kopf-Pod-Skin, den Spielsystem-Pod-Skin sowie ein dynamisches PS4-Design und 15 PSN-Avatare.

Solltet ihr eine Xbox One euer Eigen nennen, steht euch die „Become As Gods Edition“ zur Verfügung, die 39,99 Euro kostet und ebenfalls den 3C3C1D119440927-DLC oder auch mehrere Skins umfasst.