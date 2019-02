Hitman 2: Gratis Starter-Pack mit erster Mission erschienen

PC XOne PS4

IO Interactive und Publisher Warner Bros. haben ein kostenloses Starter Pack für das Schleichspiel Hitman 2 (im GG-Test mit Note 8.5) veröffentlicht. Dieses beinhaltet die Eröffnungsmission der Kampagne, "Nightcall". Darüber hinaus erhalten Spieler vollen Zugang zu den Hawke's-Bay-Herausforderungen und -Freischaltungen. Dies umfasst versteckte Vorräte, neue Startpositionen und neue Waffen, die die Herangehensweise an die Mission verändern. Solltet ihr euch nach dem Anspielen zum Kauf der Vollversion entscheiden, wird euer Spielfortschritt ausnahmslos in diese übernommen.

Das Starter Pack ist für alle unterstützten Plattformen, also den PC, die Xbox One und die Playstation 4, verfügbar. Die entsprechenden Links findet ihr in den Quellenangaben. Nachfolgend könnt ihr euch den Launch-Trailer zum Starter Pack anschauen.