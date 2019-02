Trüberbrook: Release-Termin für das deutsche Adventure steht fest

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS Android

Das 2017 via Kickstarter finanzierte Science-Fiction-Point-and-Click-Adventure Trüberbrook (im gamescom-Bericht) vom Kölner Entwickler btf hat konkrete Veröffentlichungstermine für PC und Konsolen erhalten. Wie der verantwortliche Publisher Headup Games verkündete, wird das Spiel ab dem 12. März als Download und ab dem 14. März auch als Retail-Version für Windows und Mac erhältlich sein. Besitzer der Xbox One, PS4 und der Nintendo Switch werden sich ein paar Wochen länger gedulden müssen. Die Download-Version für Konsolen erscheint am 17. April, während die physische Fassung einen Tag später, am 18. April, verfügbar sein wird. Die Retail-Versionen werden neben dem Spiel auch einen 24-seitigen Reiseführer enthalten.

Trüberbrook spielt im namensgebenden deutschen Luftkurort in einem Paralleluniversum der 1960er Jahre. Ihr schlüpft in die Rolle des jungen amerikanischen Physikstudenten Hans Tannhauser, der die Reise in die deutsche Provinz bei einem Preisausschreiben gewinnt. Doch schon kurz nach seiner Ankunft wird seine Dissertation in Quantenphysik gestohlen und Hans wird klar, dass er nicht zufällig für diese Reise ausgewählt wurde. Schon bald wird er in ein Abenteuer verwickelt, bei dem er nicht weniger als die Welt retten muss.

Von btf wird Trüberbrook als ein Genre-Mix aus Science-Fiction, Heimatfilm und Mystery beschrieben, wobei Twin Peaks, Akte X, Stranger Things und Star Trek als Inspirationsquellen angegeben werden. Die Entwickler versprechen eine mitreißende Geschichte zu liefern, in der „universelle Themen wie Liebe, Freundschaft, Loyalität, Entwurzelung und Dinosaurier“ behandelt werden. Das Adventure soll mit liebevoll entworfenen, schrulligen Charakteren, stimmungsvoller Soundkulisse, spannenden und herausfordernden Rätseln und bekannten deutschen Stimmen (darunter Nora Tschirner und Jan Böhmermann) aufwarten. Zudem wird ein einzigartiger visueller Stil geboten, denn alle Schauplätze im Spiel wurden zuerst als Miniaturmodelle von Hand erstellt und anschließend mit Hilfe der Photogrammetrie ins Spiel digitalisiert. Insgesamt soll euch der Titel sieben bis zehn Stunden beschäftigen.