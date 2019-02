Railway Empire: DLC Germany erscheint am 1. März

PC XOne PS4 Linux

Publisher Kalypso Media und Entwickler Gaming Minds veröffentlichen am 1. März einen weiteren DLC für ihr Aufbauspiel Railway Empire (im GG-Test mit Note 8.0).

Nachdem bereits Erweiterungen für die Regionen Mexiko, die großen kanadischen Seen (The Great Lakes), Südamerika (Crossing the Andes) und Großbritannien und Irland erschienen sind, steht nun die Kartenerweiterung Deutschland für das freie Spiel und den Modellbaumodus auf dem Programm. Darüber hinaus wird ein neues Szenario mit dem Titel "Flickenteppich" im Zeitraum von 1850 - 1870 geboten. Die offizielle Beschreibung der schlicht Germany betitelten Erweiterung lautet:

Gezeichnet von den Revolten und Aufständen der Märzrevolution stehen die deutschen Kleinstaaten kurz vor dem wirtschaftlichen Zusammenbruch. Mit dem Aufkommen der ersten Privatzüge wachsen jedoch zunehmend grenzüberschreitende Verbindungen, die die größeren Städte miteinander verknüpfen und so Industriezentren schaffen, die dem gebeutelten Land wieder Auftrieb verschaffen. Im Railway Empire – Germany DLC werden Sie Teil dieser Bewegung, stärken Ihren Einfluss als Eisenbahnmagnat innerhalb Deutschlands und erschließen neue Baugründe durch den Erwerb von Konzessionen.

Des weiteren erhalten Käufer des DLCs zehn neue, historische Lokomotiven, über zwölf neue Waren und 59 neue Städte. Auch die Optik der Stadtgebäude soll einer Anpassung unterzogen werden. Abgerundet wird die Erweiterung von weiteren Musikstücken und einem neuen Konzessionen-Feature. Der Preis des Germany-DLCs wurde noch nicht bekannt gegeben, allerdings ist davon auszugehen, dass er wie alle bislang erschienenen Erweiterungen 7,99 Euro kosten wird.