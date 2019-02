To the Moon: Switch-Version für Sommer angekündigt

PC Switch iOS Linux MacOS Android

Bisher ist Freebirds Point-and-Click-Adventure To the Moon (im Test) für Windows, Mac, Linux, Android und iOS erschienen. Schon in naher Zukunft soll der Titel aber auch für die Nintendo Switch erhältlich sein. Wie ein auf YouTube veröffentlichter Teaser verrät, soll der Release noch im Sommer dieses Jahres erfolgen. Wann genau, ist allerdings noch nicht bekannt.

In To the Moon reist ein Wissenschaftlerduo in der Zeit zurück, um die Erinnerungen eines sterbenden Mannes zu erforschen und ihm seinen letzten Wunsch zu erfüllen. Dr. Eva Rosalene und Dr. Neil Watts haben einen außergewöhnlichen Job, denn sie verfügen über die Technologie, künstliche Erinnerungen zu erzeugen. Diese wird bei sterbenden Patienten eingesetzt, um auf diese Weise ihre unerfüllten Träume „wahr werden“ zu lassen. Gemeinsam versuchen Eva und Neil den Traum von Johnny, eines älteren Mannes, der im Sterben liegt, zu erfüllen. Sein Wunsch? Einmal zum Mond fliegen! Mit jedem Schritt in die Vergangenheit setzen die Doktoren die Erinnerungsbruchstücke aus Johnnys Leben zusammen und versuchen in Erfahrung zu bringen, weshalb er sich ausgerechnet für diesen Wunsch entschieden hat.