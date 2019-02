Microsoft plant offenbar die Übernahme von Relic Entertainment

Wie Microsoft Anfang Dezember letzten Jahres nach Übernahme mehrerer Studios verkündete, werde das Unternehmen auch 2019 weitere Entwickler aufkaufen, um sie in das eigene Netzwerk von Xbox Game Studios (ehemals Microsoft Studios) aufzunehmen. Den nächsten Kandidaten scheinen die Redmonder bereits ins Auge gefasst zu haben.

Wie der stets gut informierte Insider Klobrille jüngst auf Twitter andeutete, soll es sich dabei um Relic Entertainment, dem Studio hinter Spielen, wie Homeworld, Company of Heroes 2 (Testnote: 9.0) und Warhammer 40.000 - Dawn of War 3 (Testnote: 8.0), handeln. Aktuell arbeitet das Team an Age of Empires 4, das auf der gamescom 2017 angekündigt wurde. Eine Bestätigung seitens Microsoft oder Relic zur Übernahme wurde bisher nicht veröffentlicht.