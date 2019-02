Demon's Souls: Remaster wird laut Kotaku kommen

PS3

From Softwares Action-Rollenspiel Demon’s Souls (im User-Artikel) wird laut Kotakus Redakteur Jason Schreier eine Remaster erhalten. In einem Thread auf Resetera mit dem Titel „Werden wir je ein Remaster zu Demon’s Souls bekommen“ antwortete Schreier mit einem einfachen „Ja“.

Details oder seine Quellen nannte er dabei nicht, versetzte aber die Fans des Titels in helle Aufregung. Unter dem Beitrag wird munter darüber spekuliert, ob der Remaster nicht von Bluepoint Games kommt. Das im texanischen Austin ansässige Studio hat mit dem Remake zu Shadow of the Colossus (Testnote: 8.5) im letzten Jahr eine qualitativ sehr gute Neuauflage abgeliefert und From Software gab erst kürzlich bekannt, dass man sich ein Remaster von einem anderen Studio durchaus vorstellen könne. Auch wird angenommen, dass der Titel vielleicht eines der ersten Spiele für die kommenden PS5 sein könnte. Vielleicht werden wir auf der E3 eine Ankündigung zum Spiel sehen, auch wenn Sony dem Event fernbleiben will.