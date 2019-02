Assassin's Creed Odyssey: Jüngster Patch implementiert New-Game-Plus-Modus

PC XOne PS4

Assassin's Creed Odyssey ab 39,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Assassin's Creed Odyssey ab 34,99 € bei Amazon.de kaufen.

Auf der offiziellen Website zu Assassin's Creed Odyssey (im Test mit Wertung 8.0) wurden die Patchnotes zum Update mit der Versionsnummer 1.1.4 veröffentlicht. Demnach verfügt der Titel ab sofort über einen New-Game-Plus-Modus. Dieser ermöglicht euch ein neues Spiel zu beginnen und gleichzeitig eure Ausrüstungsstücke, Verbesserungen und Fähigkeiten, Drachmen und Reittier-Skins aus dem vorherigen Spiel mitzunehmen. Es ist sogar möglich, eure Hauptfigur neu auszuwählen. Um den Modus spielen zu können, müsst ihr aber die Hauptstory beendet haben. Danach erscheint im Hauptmenü entsprechend eine weitere Option.

Ebenso wurde die Stufenbegrenzung auf 99 angehoben. Mit dieser kommen neue Gravuren-Ränge hinzu, die in Hephaistos' Werkstatt verbessert werden können, sowie ein neuer Satz von Schiffsverbesserungen. Außerdem wurden 22 neue Schnellreisepunkte zum Spiel hinzugefügt. Viele von ihnen befinden sich in der Nähe von Häfen, damit ihr schneller zur Adrasteia gelangen könnt. Nachgebessert wurde auch das kontroverse Ende von Schattenerbe, der zweiten Episode der Spielerweiterung Das Vermächtnis der ersten Klinge. Dieses zwang den Spieler, unabhängig der zuvor gewählten sexuellen Orientierung, in eine bestimmte Beziehungsoption.

Es wurden auch zahlreiche Optimierungen vorgenommen, zum Beispiel beim Gameplay oder den Quests. Die Größe des Patches beträgt bei der Xbox One 5.5GB, bei der Playstation 4 5.7GB und beim PC 4.7GB. Der Patch steht ab sofort zur Verfügung. Die kompletten Änderungen könnt ihr der Quelle unter dieser News entnehmen.