Dead Cells: Gratis-DLC angekündigt + Mini-Doku zum Spiel

Der französische Entwickler Motion Twin hat einen umfangreichen kostenlosen DLC zu seinem erfolgreichen Roguelike-Platformer Dead Cells (im Indie-Check, SdK) angekündigt. Der neue Zusatzinhalt soll sich nach Angaben des Studios bereits seit rund neun Monaten in Arbeit befinden und noch im Frühling für die Besitzer des Hauptspiels verfügbar werden. „Es wird gratis sein und die Spieler werden ausflippen“, so die Künstlerin Noémie Szmrzsik-Cohard.

Laut Lead Designer Sébastien Bénard sei das Spiel in dem aktuellen Zustand komplett. Das Team wollte es jedoch auf eine Qualitätsebene bringen. „Bei dem DLC geht es uns nur wirklich darum, die Geschichte richtig abzuschließen, die Dinge ein wenig mehr zu erklären und dem Spieler neue Möglichkeiten zu geben, die Spielwelt zu verstehen“, erklärt der Entwickler. Der DLC wird laut dem Studio noch vor dem Release, im Rahmen der diesjährigen PAX East spielbar sein. Das Event findet im Zeitraum vom 28. bis 31. März 2019 in Boston, Massachusetts statt.

Einen ersten Blick auf den neuen Zusatzinhalt könnt ihr in der jüngst veröffentlichten Mini-Dokumentation „The story behind Dead Cells - Motion Twin | Levels“ von Red Bull Gaming werfen. Die rund 13 Minuten lange Doku erklärt auch, welche Risiken Motion Twin mit dem Projekt auf sich nahm und wie sich das ursprüngliche Konzept im Laufe der Entwicklung von einem „Strategiespiel mit Vorbereitungsphase“ - was laut den Entwicklern einfach nur „verdammt langweilig“ war - zu dem Roguelike-Platformer von heute entwickelte. Das Video könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Über den DLC wird ab Minute 9:00 berichtet.