The Division 2: Pre-Load-Startzeit, Inhalte und Trailer zur Open Beta

Wie wir bereits berichtet haben, werden Massive Entertainment und der Publisher Ubisoft vom 1. bis 4. März 2019 eine offene Beta für The Division 2 (zum Preview) veranstalten. Anlässlich des nahenden Starts der Testphase gaben die Entwickler nun die Pre-Load-Startzeit bekannt. Ihr werdet den Titel demnach schon am kommenden Donnerstag, den 28. Februar, um 10:00 Uhr (deutscher Zeit) im Voraus herunterladen können. Die Beta startet am 1. März ebenfalls um 10:00 Uhr und wird aufgrund der Zeitverschiebung hierzulande am 5. März, um 10:00 Uhr enden.

Während des Testzeitraums werdet ihr drei Hauptmissionen, alleine oder im Koop, spielen können, darunter auch eine Mission, die es in der Closed-Beta noch nicht gab. Während ihr den den östlichen Teil von Washington D.C. erkundet werden euch im PVE-Bereich zudem weitere Open-World-Aktivitäten, Kontrollpunkte und Nebenmissionen zur Verfügung stehen. PVP-Spieler können sich derweil in der Dark Zone East und dem Modus 4vs4-Gefecht austoben. Darüber hinaus werdet ihr einen Blick auf die Endgame-Inhalte werfen können, wobei euch drei verschiedene Spezialisierungen und eine Invasion-Mission zur Verfügung stehen werden.