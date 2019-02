Darauf freut sich die Redaktion im... März 2019

Im Februar sind einige Highlights erschienen, was aber steht im März an? Wie üblich verraten euch die GamersGlobal-Tester, auf was in den Kategorien Bewegtbild, Spiel und Sonstiges sie sich freuen.

Jörg Langer

[FILME/SERIEN] Herrje, wie konnte das passieren? Da habe ich doch glatt vor einem Monat gedacht, ich hätte die auf Amazon Prime brandneue dritte Staffel von The Expanse bereits gesehen. Hatte ich aber nicht, und ich konnte auch bislang nur anfangen, meinen schlimmen Fehler auszumerzen. Die ersten beiden Folgen lassen sich bereits sehr gut an, der Rest folgt nun im März, vielleicht ja auf dem Flug zu „Sonstiges“, siehe unten. Und: Ein lieber User hat mich darauf hingewiesen, dass die von mir langerwartete zweite Staffel von Suburra (Politik, Kirche, Zigeuner-Clans und Italo-Gangster balgen sich in Rom und Ostia) auf Netflix erschienen ist. Wann anschauen? Naja, vielleicht ja auf dem Rückflug von „Sonstiges“, siehe unten. Für den nächsten Offtopic-Podcast solle ich außerdem mal in The Umbrella Chronicles reinschauen, ruft aus dem fernen Kanada Herr Lenhardt.

[SPIELE/BRETTSPIELE] Selbstverständlich warte ich gespannt darauf, wie auch mancher Scheinheilig-an-meiner-geistigen-Gesundheit-Interessierter hier, wann ich endlich mit Demon Souls loslegen kann, des „Belohungsvideos“ wegen. Spiel und PS3 stehen bereit, fehlt aktuell nur die Zeit. Es steht da ja so eine Neuerung an auf GamersGlobal in Kürze... Noch mehr gespannt bin ich noch auf Sekiro - Shadows Die Twice, das ich schon auf der Tokyo Game Show 2018 anspielen konnte. So ganz ohne RPG-Elemente, die mir notfalls auch Grinden erlauben? Wir werden sehen.

[SONSTIGES] Ich freue mich sehr auf die GDC 2019, erstens, weil ich die Messe (Hörst du, Roland? Messe!) mag und letztes Jahr nicht konnte, und zweitens, weil ich die ziemlich genau sechs Tage in San Francisco zwischen Ankunft und Abflug zu größten Teil mit den Drehs und Interviews für die GDC-Doku verbringen werde. Die Vorbereitungen laufen, es sieht gut aus, aber wie üblich wird dann vor Ort doch nicht alles so laufen, wie geplant, und eben diese gelinde Hektik macht mir Spaß. Ich hoffe nur, die gerade für Anfang März angekündigte arktische Kältewelle ist Anfang der 2. vollen Märzwoche wieder vorbei. Ich will nämlich am Montag mit dem Miniflieger nach Oregon und würde gerne Chris Crawford auf seinem etwas abgelegenen Grundstück auche rreichen können. Natürlich mache ich aber auch auf der GDC selbst Termine, etwa mit Funcom. Haben da ja ein, zwei Dinge, die mich interessieren...



Dennis Hilla

[FILME/SERIEN] Ich schaffe es immer seltener ins Kino, doch wird mich Captain Marvel dennoch sicher von der Couch ziehen. Mein wahres Highlight im März wird aber wohl Iron Sky – The Coming Race sein. Ich habe den ersten Teil des Nazis-auf-dem-Mond-Klamauks regelrecht geliebt und freue mich dementsprechend auf T-Rex-reitende Schnurrbarträger und ähnlich sinnbefreite Szenen. Allzu große humoristische Leistungen erwarte ich nicht, solange mir aber gesunder Slapstick geboten wird, bin ich rundum zufrieden.



[SPIELE/BRETTSPIELE] Auch wenn ich den Bloodborne-DLC The Old Hunters immer noch nicht beendet habe, so muss er wohl ab dem 22. März auf Halde liegen. Der geneigte From-Software-Fan weiß bereits, worauf ich hinaus will, an diesem Tag erscheint Sekiro – Shadows Die Twice. Nachdem ich ja mit Dark Souls wegen dem eher gemächlichen Spielablauf nichts anfangen konnte, mich der eingangs erwähnte Ausflug nach Yharnam aber wegen seiner Schnelligkeit umso mehr fesseln konnte und kann, wir Sekiro wohl genau mein Spiel werden. Flotte, stark inszenierte Samurai-Action, eine interessante Todesmechanik und endlich darf ich auch Pause machen. Controller, geht in Deckung!



[SONSTIGES] Die Konzertsaison ist wieder eröffnet und findet mit Perturbator direkt einen interessanten Anfang. Ende März geht es dann für einen Kurztrip nach Holland, zum Masters of Hardcore. Ja, ich meine tatsächlich den elektronischen Hardcore. Und wenn ich es irgendwie eingerichtet bekomme, will ich Mitte März auch noch für einen bis zwei Tage nach Hamburg, ein Herzenspodcast zeichnet dort eine Folge live vor Publikum auf. Viel zu tun!

Christoph Vent

[FILME/SERIEN] Ab dem 8. März steht auf Netflix die 10-teilige Mini-Dokureihe Formula 1: Drive to Survive bereit – also genau richtig zur Einstimmung auf die neue Saison der Königsklasse des Motorsports. Da einer der Produzenten auch schon an der sehr guten Doku Senna beteiligt war, ist meine Vorfreude ziemlich hoch. Weniger hoch sind meine Erwartungen an die Sky-Eigenproduktion 8 Tage. Anschauen werde ich mir die ersten Folgen aber auf jeden Fall, und wenn ich nachher auch nur aus eigener Erfahrung sagen kann, dass die umstrittene PR-Kampagne der letzten Woche mit dicken Fake-Artikeln auf den Titelseiten diverser Zeitungen das beste an der Serie war.

[SPIELE/BRETTSPIELE] Bei den Spielen muss ich im März nicht lange überlegen: Ich hatte vor wenigen Wochen zwar keine Zeit, in die Closed Beta hineinzuschauen, und auch bei der kommenden Open Beta sieht es eher schlecht aus, aber um The Division 2 werde ich nicht herumkommen. Ich bin vor allem gespannt, ob die Entwickler auch ohne das Winter-/Weihnachtssetting eine dichte Atmosphäre aufbauen können. Am eigentlichen Schauplatz wird es jedenfalls nicht scheitern. Sehr sicher werde ich mir auch Yoshi's Crafted World anschauen. Die Demo war spaßig, und Dennis hatte ich bei seinem Previewtermin auch länger über die Schulter geschaut, als ich Zeit dafür gehabt hätte. Hoffentlich wird es in den späteren Levels ein klein wenig anspruchsvoller...

[SONSTIGES] Ich muss ein zweites Mal die Formel 1 nennen. Besonders freue ich mich darüber, dass sie ab dieser Saison nach einjähriger Pause wieder auf Sky läuft. RTL konnte ich mir letztes Jahr einfach nicht geben (an Christian Danner lag es nicht), sodass ich letztlich monatlich für F1TV gezahlt habe. Dumm nur, dass die offiziellen Streams mehr schlecht als recht liefen. Jetzt muss ich nur noch überlegen, ob ich doch in den sauren Apfel beiße und Sky ein paar Euro mehr im Monat überlasse, damit ich die Rennen auch in 4K sehen kann.

Thomas Schmitz

[FILME/SERIEN] Im März starten derzeit zwei Serien, die mich lose interessieren. Direkt am 1. März wird sich zeigen, ob das Brimborium, das Sky im Vorfeld von 8 Tage einschließlich der Anzeigen-Kaperung der Titelseiten diverser Boulevardzeitungen veranstaltet hat, gerechtfertigt ist – oder, verzeiht, die Serie eher eine Katastrophe wird. Am 6. März startet dann bei Vox die recht ordentlich bewertete Krankenhausserie New Amsterdam. Ich werde einen Blick riskieren.

[SPIELE/BRETTSPIELE] "Besonders gespannt bin ich auf The Occupation, das in vier Echtzeitstunden abläuft und bei dem es um einen Terroranschlag geht", schrieb ich an dieser Stelle vor einem Monat, nur um am nächsten Tag zu erfahren, dass das Spiel auf den 5. März verschoben wurde. Auch das Story-Adventure We. The Revolution (Release: 21. März), offenbar mit der Grafik von 11-11: Memories Retold, klingt recht interessant. Ein wenig Hoffnung habe ich noch, dass ich endlich Divinity - Original Sin 2 durchbekomme.

[SONSTIGES] Während ich diese Zeilen schreibe, bin ich immer noch fassungslos über die Nachricht vom Vorabend, dass Mark Hollis tot ist (den die meisten als Sänger von Talk Talk kennen dürften). Damit hat sich die letzte kleine Hoffnung zerstoben, dass von ihm noch eine weitere Großtat nach seinem einzigen fabelhaft langsamen Solo-Album von 1998 kommen dürfte. Freude wie ein kleines Kind kommt auf, dass Lambchop, ebenfalls Meister der Langsamkeit, am 22. März mit This (Is What I Wanted to Tell You) ein neues Album veröffentlichen. Was sonst noch ist: Ich werde die Eifel Anfang März für vier Tage verlassen, um in Berlin für einen Kunden über die weltgrößte Tourismusmesse zu berichten.



Hagen Gehritz

[FILME/SERIEN] Mondnazis, Echsenmenschen, Hohlerde und mehr. Die Macher von Iron Sky – The Coming Race werfen so viel Schwachsinn in ihren Film, wie es nur geht. Durch erstaunlich gelungene CGI-Effekte sieht der seltsame Haufen dann auch noch ansehnlich aus. Nachdem ich schon den in der Schmarn-Auswahl etwas fokusierteren ersten Teil sehr launig fand, freue ich mich hier wieder auf überdrehte Trash-Unterhaltung. Daheim hat meine Freundin und mich zuletzt der Zeitreise-Thriller Erased sehr begeistert, daher peilen wir als nächsten Anime-Krimi nun B: The Beginning an. Wie der inhaltlich auch ausfallen mag, der englische Voice Cast sorgt jetzt schon für Vorfreude bei uns.



[SPIELE/BRETTSPIELE] Unter anderem diverse Erzählbande, der Film Die Farbe und Arkham Horror im heimischen Regal bekunden meine Affinität zu H.P. Lovecraft. Mit Spannung lauere ich daher auf The Sinking City. Es wird spannend zu sehen, ob die Erkundung der überfluteten Stadt, das Ermitteln für Quests und das Shooter-Gameplay einen stimmiges Ganzes ergeben. Ich hoffe eine gute Portion des surrealen Wahnsinns der Trailer zum neuen Titels von Frogware findet sich auch im fertigen Spiel wieder.