Vampire The Masquerade: Große Ankündigung von Paradox auf der GDC 2019

Paradox Interactive will in wenigen Wochen, genau genommen am 21. März 2019, eine große Ankündigung machen, die das Vampire-The-Masquerade-Franchise betreffen wird. Die Rechte an der Marke hat der Publisher bereits 2015 dem Entwickler CCP (Eve Online) abgekauft. Erste Hinweise auf ein neues Vampire-Projekt wurden bereits im Vorfeld im Netz gestreut. So veröffentlichte Paradox vor wenigen Wochen das Alternate-Reality-Game Tender - eine Art Dating-App, die ihre Nutzer nach ihrer Blutgruppe fragt, um sie mit Hilfe eines sogenannten „Seelenverwandten-Algorithmus“ miteinander zu verbinden... klingt doch romantisch, oder?

Einen weiteren Hinweis lieferte ein Teaser mit dem Titel „Project Chimera“, der das Santa Monica Pier zeigt - eines der Hauptschauplätze von Vampire The Masquerade - Bloodlines. Das Ankündigungsdatum lieferte nun ein Memo an die Tender-Mitarbeiter von Malcolm Chandler, dem fiktiven CEO der Firma. Dieser trägt passenderweise den gleichen Namen, wie der Autor des Romans Vampire Brides from Planet Hell. Das Memo enthält zudem weitere Hinweise auf das Franchise mit Begriffen, wie „Leibeigenen“, „Regenten“ und „Jäger“. In dem Memo heißt es:

Wir müssen für den 21. März in San Francisco bereit sein. 300 Tender-Nutzer werden zu einer privaten Party eingeladen - einige von ihnen aus verschiedenen Teilen der Welt... Das wird die größte Ankündigung in der Geschichte des Unternehmens sein.

Wie Game Informer dazu anmerkte, findet im Zeitraum vom 18. bis 22. März 2019 die diesjährige Game Developers Conference in San Francisco statt. Die Ankündigung wird also im Rahmen des Events erfolgen. Fans können gespannt sein, ob Paradox hier ein Remake / Remaster von Vampire The Masquerade - Bloodlines, oder ein komplett neues Spiel für die Reihe ankündigt.