Das spielen unsere User: Zusammenfassung aller 2018er-Beiträge als 244-Seiten-PDF

Ab sofort könnt ihr euch die Zusammenfassung aller Beiträge, die im Jahr 2018 im Rahmen des Das spielen unsere User-Projekts (kurz „DU“) verfasst wurden, als PDF herunterladen. Solltet ihr Interesse an den vorangegangenen Jahresausgaben haben, findet ihr diese in den entsprechenden News: 2017, 2016 und 2015.

Wie gewohnt, enthält auch das aktuelle PDF alle Beiträge, die von Januar bis Dezember des vergangenen Jahres eingesandt und in den monatlichen Plus-Galerien verarbeitet worden sind. Im Detail handelt es sich um 223 Texte, die von 40 GamersGlobal-Usern stammen und mit denen euch 183 Spiele vorgestellt werden (2017: 195 Beiträge, 34 User, 160 Titel).

An der grundsätzlichen Struktur des diesmal über 240 Seiten umfassenden PDFs (Direktlink zum Download) hat sich nichts geändert, jedoch wurden einige Layout-Optimierungen vorgenommen, wie zum Beispiel die verbesserte Darstellung der Texte anhand von Absätzen.

Wie gehabt, wird pro Seite ein Beitrag präsentiert, der sich aus dem Namen des Autoren, dem Titel des Spieles, dem jeweiligen Screenshot sowie natürlich dem eigentlichem Text zusammensetzt. Mittels zweier Beispiele könnt ihr euch einen Eindruck vom Aufbau und der Gestaltung einer Beitragsseite verschaffen: Screenshot #1, Screenshot #2. Hinzugekommen ist zudem eine kleine Komfortfunktion: Am Ende einer jeden Seite könnt ihr bei Bedarf zum Inhaltsverzeichnis springen.

Darüber hinaus umfasst die 2018er Zusammenfassung erneut ein Vorwort, zwei Seiten statistische Angaben sowie allgemeine Informationen zum Community-Projekt für all jene, die mit diesem noch nicht vertraut sind (zur Galerie 1/2019). Ebenfalls beibehalten wurde das Überraschungsmoment: Zum Beginn eines Monats werden bewusst nur die teilnehmenden User, nicht jedoch die behandelten Spiele aufgeführt. Bei Bedarf steht euch aber am Ende des PDFs ein Index zur Verfügung, der alle besprochenen Titel enthält und zudem das direkte Anspringen jedes einzelnes Beitrages ermöglicht.

Abschließend der Hinweis, dass jede/r Interessierte am DU-Projekt teilnehmen kann, unabhängig des erreichten GG-Ranges (auch EXP erhaltet ihr). Anmelden könnt ihr euch wie üblich in diesem Forumsthread. Für diejenigen unter euch, die sich (auch) für Brettspiele interessieren und andere User daran teilhaben lassen möchten, sei zudem auf diesen Thread verwiesen, in dem ihr euch für die entsprechenden Plus-Galerien anmelden könnt. Für beide Projekte gilt der bekannte Leitsatz: Je mehr Teilnehmer, desto mehr Abwechslung.