Pathfinder - Kingmaker: Erweiterung Varnhold's Lot erscheint in Kürze

Der Entwickler Owlcat Games hat das Release-Datum der zweiten Erweiterung Varnhold's Lot für sein Rollenspiel Pathfinder - Kingmaker bekannt gegeben. Diese wird demnach am kommenden Donnerstag, den 28. Februar 2019, für Windows und Mac erhältlich sein.

Das Add-on bringt eine umfangreiche neue Kampagne mit sich. Während der Siegesfeier in Jamandi Aldoris Anwesen lernt eure Abenteurergruppe einen anderen Helden aus den Raublanden kennen: den Söldnerhauptmann Maegar Varn. Während ihr euer Land in den Shrike-Bergen und den Narl-Sümpfen errichtet, sind Varns Leute im Vorgebirge von Dunsward mit ihrem eigenen Land namens Varnhold beschäftigt. Welchen Widrigkeiten müssen sie dabei trotzen? Die neue Geschichte dreht sich um die Herausforderungen, die Varn und seine Gruppe auf ihrem Abenteuer erlebten. „Spiele diese neue Story und übernimm die Folgen deiner getroffenen Entscheidungen in die Hauptkampagne!“, heißt es in der Beschreibung.

Insgesamt soll euch die neue Erweiterung rund zwölf weitere Stunden beschäftigen. Der Preis für Varnhold's Lot liegt bei 11,99 US-Dollar. Der Euro-Preis dürfte ähnlich ausfallen. Die Erweiterung wird separat und als Teil des 29,99 Euro teuren Season Passes verfügbar sein.