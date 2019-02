Mega Drive Mini: Sega startet Umfrage zum Spiele-Lineup

Mit dem Mega Drive Mini will Sega in diesem Jahr seine eigene Retro-Konsole auf den Markt bringen. Über den offiziellen japanischen Twitter-Kanal hat der japanische Hersteller nun mehrere Umfragen gestartet und will von den Fans wissen, welche Titel sie auf dem kleinen Gerät vorinstalliert bekommen wollen. Zur Auswahl stehen aktuell folgende Spiele:

Die Votes sind in japanischer Sprache verfasst. Die Obere Option im Tweet ist immer der erste Titel in dieser News. Möglicherweise wird Sega noch Umfragen zu weiteren Spielen online schalten. Für Retro-Fans lohnt es sich daher den Twitter-Account im Auge zu behalten.