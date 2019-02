The Sinking City: Launch des Lovecraft-Detektiv-Adventures verschoben?

PC XOne PS4

Eigentlich sollte das auf den Romanen von H.P. Lovecraft basierende Detektiv-Adventure The Sinking City (im gamescom-Anspielbericht) bereits im kommenden Monat, am 21. März 2019, für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen. Wie ein aktualisierter Eintrag bei Amazon allerdings nun andeutet, könnte sich die Veröffentlichung um ein paar Monate nach hinten verschieben.

So wird im deutschen Store von Amazon als Datum nun für alle Plattformen der 24. Mai 2019 als Release-Termin angegeben, womit der Titel zwei Monate später auf den Markt kommen würde. Im US-Store wurde derweil der 31. Mai 2019 als neuer Termin eingetragen. Weder der verantwortliche Entwickler Frogwares, noch der Publisher Bigben Interactive haben die Verschiebung bisher offiziell bestätigt. Sollte sich das ändern, erfahrt ihr es auch bei uns.