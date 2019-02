Skull & Bones: Ubisofts Piratenabenteuer bekommt einen TV-Ableger

PC XOne PS4

Skull and Bones ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Das voraussichtlich noch in diesem Jahr erscheinende Open World-Abenteuer Skulls & Bones, das erstmals vor zwei Jahren auf der E3 von Ubisoft vorgestellt wurde, soll eine TV-Adaption bekommen. Das meldet die US-Webseite des Hollywood Reporter. Dazu hat sich der Spiele-Publisher mit der Filmfirma Atlas Entertainment zusammengetan, die in der Vergangenheit unter anderem für den Kinofilm Warcraft - The Beginning verantwortlich war. Ubisoft selbst hat 2016 bereits mit Michael Fassbenders Assassin's Creed Erfahrungen mit Spiele-Verfilmungen gesammelt - wenn auch mit eher mäßigem Erfolg.

Die TV-Verfilmung von Skulls & Bones, einem Actionadventure im Piratensetting, mit epischen Seeschlachten und plündernden Freibeutern, soll ein „weibliches Drama“ auf dem Indischen Ozean werden, das in der goldenen Zeit der Piraterie im 18. Jahrhundert spielt und die Marketing-Kampagne zum von Ubisoft Singapore entwickelten Triple-A-Spiel begleiten soll. Details über Plot, Schauspieler und Sendetermin konnte der Hollywood Reporter noch keine nennen.