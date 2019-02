The Outer Worlds: Release-Termin geleaked?

PC XOne PS4

Obsidians neues Sci-Fi-Rollenspiel The Outer Worlds soll laut Aussagen der Entwickler irgendwann in diesem Jahr erscheinen, ein genaues Releasedatum war bisher nicht in Erfahrung zu bringen. Offiziell hat sich daran nichts geändert, doch wie die Website Dark Side of Gaming herausgefunden hat, könnte das Erscheinungsdatum durch den Eintrag des Spiels auf SteamDB versehentlich publik gemacht worden sein.

In der Historie des Eintrages ist zu erkennen, dass am 22. Februar für einige Stunden ein Erscheinungsdatum für The Outer Worlds eingetragen war, und zwar der 6. August 2019. Dieses Datum wäre ein Dienstag, laut Spekulation von Comicbook.com ein durchaus üblicher Wochentag für die Veröffentlichung von Spielen, DLCs und bedeutsamen Updates.

Ein Kommentar von Obsidian oder Publisher Private Division zu dem geleakten Datum steht noch aus, daher ist der 6. August 2019 letztlich nicht mehr als ein Gerücht. Aber immerhin handelt es sich um den ersten handfesten Hinweis, wann das Singleplayer-RPG mit dem ausgefallenen visuellen Stil , das erst im Dezember 2018 bei den Game Awards angekündigt worden ist, verfügbar sein wird.