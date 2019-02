Ultima 7: Fan übersetzt den Klassiker komplett ins Deutsche

PC PSP MacOS

Richard Garriotts Rollenspiel Ultima 7 - The Black Gate bekam zwar bereits bei Erscheinen 1992 eine deutsche Lokalisierung spendiert, der zweite Teil Ultima 7 - Serpent Isle und die Addons zu beiden Episoden, die sich zu einem Spiel zusammensetzten, jedoch nicht, Kompatibilitätsprobleme der englischen und deutschen Teile gab es obendrauf. Nun hat ein Ultima-Fan, der sich Sir John nennt, auf seiner Seite sirjohn.de einen Sprachpatch veröffentlicht, in dem der erste Teil von Ultima 7 und dessen Addon Forge of Virtue komplett neu ins Deutsche übersetzt wurden.

Wahrscheinlich noch mehr werden sich Ultima-Veteranen darüber freuen, dass der etwas schwer zu lesende Schrifttyp des Originals optional in eine modernere und deutlich lesbarere Schriftart geändert werden kann. Mit in den knapp sechs Megabyte großen Patch inkludiert sind diverse Bugfixes, die nun zum Beispiel auch das Angeln ermöglichen. Ebenfalls im Paket enthalten sind die neu gestalteten Handbücher „Das Buch der Gemeinschaft“ und „Feuerinsel – Ein Wegweiser“. Sir John will nun an einer deutschen Übersetzung zu Ultima 7 - Serpent Isle arbeiten, rechnet mit einer Fertigstellung jedoch frühestens 2021. Auf seiner Seite finden sich außerdem Fan-Patches und -Mods zu einigen anderen Ultima-Spielen.