Shenmue 3: Neue Details zum Spiel bekannt

PC PS4

Die britische EDGE hatte die Möglichkeit, einen Blick auf Shenmue 3 zu werfen und mit dem Entwickler-Guru Yu Suzuki über das kommende Action-Adventure zu sprechen. Dazu wurde in der aktuellen Printausgabe des Magazins ein Artikel veröffentlicht, wodurch einige neue Details ans Licht kamen. Wichtigste Punkte aus dem Bericht wurden auf Resetera zusammengefasst.

Wie es heißt, soll Suzuki für den Titel seine 20 Jahre alten Dokumente verwenden, die Wissen über die chinesische Kultur, die Stämme und Dörfer, sowie ihre Bräuche enthalten. Er selbst reiste in die chinesische Provinz Fujian, um dort mehr über die Menschen und ihren Lebensstil zu erfahren, denn während die ersten beiden Shenmue-Spiele auf modernes Setting gesetzt haben, wurde Shenmue 3 eher von der Religion und der alten Kultur Chinas geprägt. Moderne Elemente, wie etwa Gashapon (die Verkaufsautomaten, die in Plastikkapsel versteckte Figuren, ähnlich den Überraschungseiern, enthalten) werden aber auch in Shenmue 3 zurückkehren.

Euer Abenteuer wird in einem alten Dorf namens Bailu beginnen, wo ihr langsam in das Spiel eingeführt werdet. Jeder Bewohner soll, wie in den beiden Vorgängern, über seine eigene Tag-und-Nacht-Routine verfügen. Zu Beginn sollen die Menschen noch verhalten auf euch reagieren und da ihr als Außenseiter startet, sich des Öfteren weigern, eure Fragen zu beantworten. Um euer Ansehen unter der Bevölkerung zu steigern, werdet ihr verschiedene Aufträge erledigen müssen. In Begleitung mit Shenhua sollen sich die Bewohner jedoch gesprächiger zeigen, da sie ihr vertrauen. Da Ryo ein Großstadtmensch ist und ganz andere Sichtweisen auf manche Dinge hat, soll es im Verlauf des Spiels zu vielen interessanten und witzigen Dialogen kommen.

Mit dem Fortschritt im Spiel sollen wir auch mehr über Ryo erfahren, da Suzuki noch tiefer in seinen Charakter eintauchen will. Ein wichtiges Element im Spiel soll zudem das Beziehungssystem (Affinity-System) sein, da die Beziehung zwischen Ryu und Shenhua laut Suzuki einen großen Teil der Geschichte von Shenmue 3 einnehmen wird. Wie die Vorgänger soll auch Shenmue 3 komplexe Charaktere mit eigenen Hintergründen und Beziehungen bieten.

Das Kampfsystem soll laut EDGE nun deutlich flüssiger laufen und mehr auf RPG-Elemente setzen. Es geht nicht mehr nur darum, neue Skills durch Wiederholungen zu erlernen. Die Steuerung wurde aus Shenmue 2 übernommen, wobei die Analogsteuerung (etwa bei der Kameraführung) verbessert wurde. Im Verlauf des Spiels werdet ihr wieder Schriftrollen mit verschiedenen Kampftechniken finden, von denen es in Shenmue 3 etwa 100 geben soll. Das Training geschieht durch rhythmusbasierte Minispiele, die laut EDGE Spaß machen sollen. Unter anderem könnt ihr verschiedene Kampfstellungen, wie „Ma Bu“, oder Techniken, wie Bruce Lees „One-Inch-Punch“ lernen. Für das Training könnt ihr Ryos Outfits frei anpassen.

Die wichtigsten Attribute für den Kampf sollen Kraft und Ausdauer sein, wobei letztere sowohl für das Ausführen von Kampftechniken, als auch für das Sprinten im Spiel benötigt wird. Verbrauchte Ausdauer müsst ihr durch Essen auffüllen, weshalb Essen vor anstrengenden Aktivitäten im Spiel wichtig sein wird. In einer der Städte wird es einen „Fight Club“ geben, wo ihr gegen Charaktere mit einfallsreichen Spitznamen wie „The Knee of Death“ oder „Mach Fist“ (Synchronsprecher: Chris Bellinger) antreten könnt. Später müsst ihr auch gegen mehrere Gegner in diesen Kampf-Events bestehen. Wer das Kampfsystem meistern will, wird viel Zeit in dem Fight Club verbringen. Die Kämpfe finden in einem Rosengarten statt und sind optional.

Gegenüber EDGE betonte Suzuki, dass es ihm sehr wichtig sei, dass sich das Spiel wie ein echtes Shenmue anfühlt. Moderne Spiele würden heutzutage mehr und mehr auf das Open-World-Konzept setzen, doch diesen Weg möchte Suzuki nicht gehen, weil es dann nicht mehr Shenmue wäre. Insgesamt soll der Bericht von EDGE sehr positiv ausgefallen sein. Am 9. März will Ys Net einen neuen Trailer veröffentlichen, der neues Gameplay zeigen wird. Shenmue 3 soll ab dem 27. August dieses Jahres für PC und die PS4 in Handel erhältlich sein.