Monster Jam Steel Titans: THQ Nordic kündigt neues Offroad-Rennspiel an

PC XOne PS4

Mit Monster Jam Steel Titans haben der Publisher THQ Nordic und die Live-Show-Produktionsfirma Feld Entertainment am Vorabend der diesjährigen Monster Jam World Finals ein neues Offroad-Rennspiel angekündigt. Der Titel soll ab dem 25. Juli dieses Jahres zum Preis von 29,99 Euro für den PC und 39,99 Euro für die Xbox One und die PS4, digital und im Handel erhältlich sein. Das von Rainbow Studios (MX vs. ATV) entwickelte Spiel soll alle Fahrer, Trucks, Stunts und Stadien umfassen. Als Modi werden Stadien-Rennen, Freestyle, Waypoint-Rennen, Two-Wheel-Skill-Herausforderungen, Zerstörung auf Zeit und Circuit-Rennen versprochen.

Neben der Standardversion des Spiels wird es noch eine 80 Euro teure „Collector’s Edition“ geben, die den Monstertruck „Gold Grave Digger" im Maßstab 1:24 enthält. Spieler, die die digitale Version des Spiels über den Microsoft Store oder den Playstation Store vorbestellen, erhalten drei weitere Monstertrucks im Spiel. Frühkäufer der Retail-Fassung werden hingegen mit einem der vier exklusiven Gold Monster Jam Trucks belohnt. Mit der Ankündigung wurde auch ein Trailer veröffentlicht, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt: