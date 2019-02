Microsoft-Angestellte protestieren gegen Militär-Projekte mit Hololens

Microsofts Hololens soll zukünftig auch bei den US-Streitkräften zum Einsatz kommen. Insgesamt 480 Millionen US-Dollar zahlte das Militär dem Redmonder Konzern, um die Mixed-Reality-Technologie für Kampf- und Trainingszwecke verwenden zu können. Ziel des Projekts soll „die Steigerung der Tödlichkeit, der Mobilität und des Situationsbewusstseins“ sein. Der Deal sorgt allerdings für viel Unmut unter den Microsoft-Mitarbeitern, die hier eine Grenze überschritten sehen und geschlossen gegen den Vertrag protestieren. Auf dem Twitter-Kanal „Microsofts Workers 4 Good“, der den Konzern dazu anhalten soll, sich an die ethischen Werte zu halten, wurde ein umfangreiches Statement veröffentlicht. In diesem heißt es:

In dem Schreiben gehen die Mitarbeiter auch auf die dreiste Anmerkung von Microsofts Chefjuristen Brad Smith ein, der meinte, man werde Mitarbeitern, die darüber beunruhigt sind, an unethischen Projekten zu arbeiten, erlauben, eine andere Arbeitsstelle innerhalb des Unternehmens zu besetzen. Die Aussage Smiths ignoriere laut den Mitarbeitern den Fakt, dass die Technologie, die beim Militär zum Einsatz kommt, bereits vor dem Deal existierte:

Da sind viele Ingenieure, die zur Entwicklung von Hololens beigetragen haben, bevor dieser Vertrag mit dem US-Militär überhaupt existierte und sie taten es in dem Glauben, dass ihre Arbeit dazu genutzt wird, Architekten und Ingenieuren dabei zu helfen, Gebäude zu errichten und Autos zu bauen, Menschen zu lehren, wie man eine chirurgische Operation bewältigt oder Piano spielt, oder um die Grenzen von Gaming zu erweitern und sich mit dem Mars Rover (Ruhe in Frieden) zu verbinden. Diese Ingenieure haben nicht mehr die Möglichkeit zu entscheiden, was mit ihrer Arbeit geschieht und werden nun in die Kriegsgewinne verwickelt.