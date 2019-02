GamersGlobal-Wochenrückblick KW 8/2019: Anthem, Game-Stores, Facebook

PC XOne PS4

Die zehn meistgelesenen News der Woche

Die Games-Stores sorgten in dieser Woche für Schlagzeilen: Valve will sich auf Spiele konzentrieren und nimmt Filme aus dem Sortiment, beim Xbox Game Pass verschwinden in Kürze mehrere Titel aus der Sammlung und der Razer Games Store gibt ganz auf. Die zehn meistgelesenen Nachrichten der Woche - ohne Sales-News - absteigend mit ihren Autoren:

Die Redaktions-Highlights der Woche

Der heißersehnte Test zu Biowares Anthem und Jörg Langers Crowdfunding-Aufruf für seine Dokumentation über die Game Developers Conference standen im Mittelpunkt dieser Woche. Und wie zu erwarten traf beides auf großes Interesse. Der Start der überarbeiteten und ab sofort mindestens zweimal pro Monat erscheinenden Premium-Reihe Jörgspielt, der Test zum Anime-Prügelspiel Jump Force sowie Previews zum Open-World-Titel One Piece - World Seeker, Yoshi's Crafted World und dem Horror-Adventure Close to the Sun runden die achte Kalenderwoche des Jahres 2019 ab.

Die User-Inhalte der Woche

Zwei User-Artikel haben in dieser Woche den Weg in die Weiten des Internets gefunden: Henning Lindhoff schrieb über den Rollenspielklassiker Pool of Radiance und Steffi Wegener über einen Fisch, der so aussieht, als käme er aus einem Pool of Radiance. Neben User-Checks zu Tangledeep und Astroneer gab es zudem Retro-Kalenderblätter zu unter anderem Mad News, Zaxxon und Police Quest 4, und da sich auch der Februar bereits wieder im Endspurt befindet, sei noch einmal auf die Galerie „Das spielen unsere User“ hingewiesen, zu der bisher 17 Beiträge angemeldet wurden - vielleicht möchte der eine oder andere noch etwas beisteuern, den Link dorthin findet ihr in der folgenden Liste:

Vor fünf Jahren

Exakt fünf Jahre ist es nun her, dass Facebook mit dem Kauf von WhatsApp die wohl wichtigste Investition seiner Firmengeschichte tätigte. Und in genau der selben Woche verabschiedete sich GamersGlobal von dem sozialen Netzwerk. Dafür löste der Chefredakteur in seinem Rant gegen Indiespieler ein Weihnachtsversprechen ein: Die Kolumne Langer lästert als Podcast und dabei den ersten Absatz vorlesen ohne Luft zu holen.