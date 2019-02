Amazon listet unbenanntes Bethesda-Spiel

Im US-Store des Online-Vertriebsriesen Amazon wurde kurzzeitig ein unbenanntes Spiel von Bethesda mit der Bezeichnung „Placeholder T01-T03“ gelistet. Der Eintrag, der vom bekannten Nintendo-Insider Wario64 entdeckt und auf Twitter verlinkt wurde, führte den Titel in einer Standard, Deluxe und Collector's Edition für PC, Xbox One und die PS4 auf. Der Preis wurde für alle drei Versionen mit 59,99 US-Dollar angegeben. Der Titel soll noch dieses Jahr erscheinen.

Auf der Produktseite war zudem ein Teaser verlinkt, der einen Countdown im Stil eines alten Films zeigt. Die Aufmachung erinnert dabei stark an die Fallout-Serie. Den Clip könnt ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen. Sollte es tatsächlich in Verbindung mit der Fallout-Reihe stehen, könnte es sich um ein Remaster von Fallout 3 oder Fallout - New Vegas (Testnote: 9.0) handeln. Ein neues Fallout ist eher unwahrscheinlich, da Fallout 76 (Testnote: 7.0) erst im November letzten Jahres auf den Markt kam. Möglicherweise handelt es sich hierbei aber auch um das im Rahmen der E3 im letzten Jahr angekündigtes Starfield, oder eine komplett neue Marke. Sobald Bethesda mit konkreten Infos herausrückt, erfahrt ihr es natürlich auch bei uns.