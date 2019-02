Halo Infinite soll einflussreiche Entscheidungen und RPG-Elemente bieten

PC XOne

Brad Sams, der Chefredakteur der Technologie-Website Thurrott, der in der Vergangenheit schon des Öfteren verlässliche Insider-Infos veröffentlichte, hat über den kommenden Open-World-Shooter Halo Infinite von Microsoft gesprochen. Wie er verriet, wird der Spieler im Verlauf der Geschichte verschiedene Entscheidungen treffen können, die den Verlauf der Handlung verändern. Zudem gab er an, dass der Titel „möglicherweise mehr RPG-Elemente bieten wird.“

Über den letzten Punkt haben die Fans bereits im Dezember vergangenen Jahres diskutiert, nachdem entsprechende Hinweise in einer Stellenausschreibung des Entwicklerstudios entdeckt wurden. Damals suchte das Team nach einem Senior Systems Designer, der unter anderem „Erfahrung mit den Rollenspielmechaniken“ mitbringen sollte. Wie stark diese RPG-Mechaniken in Halo Infinite letzten Endes vertreten sein werden, muss die Zukunft zeigen. Das Spiel soll im zweiten Quartal dieses Jahres für den PC und die Xbox One erscheinen.