The Outer Worlds: Infos zum Art-Style des Obsidian-RPGs

PC XOne PS4

Zum für dieses Jahr geplanten Sci-Fi-RPG The Outer Worlds von Obsidian Entertainment führte die amerikanische Spielewebsite GameInformer ein Interview mit Daniel Alpert, dem künstlerischen Leiter des Projekts, sowie dem Co-Director Leonard Boyarsky. Thema des Gesprächs war der visuelle Stil und das Look-and-Feel des Singleplayer-Rollenspiels. Zur Grundüberlegung des Teams, einer Fusion von Science-Fiction und Wild-West-Ästhetik, stellt Daniel Alpert fest:

Wir wollten wirklich festhalten, wie es ist, auf einem Grenzplaneten zu sein. Das ist es, was es ist: In die Randbereiche des Weltalls vordringen, neue Länder besiedeln, und wenn man dort ankommt, ist alles Wildnis. Genau so, als wäre es wieder in der Wildwest-Zeit. Wir wollten aber nicht nur diese Wildnis zeigen, sondern auch sicher stellen, dass wir etwas Science-Fiction-Stimmung bekommen. Deswegen wollten wir es mit dem Cryosuit machen, der einen großen Gegensatz darstellt. Nimmt man den Cryosuit und die schicke Stadt weg, sieht es nur nach einem wilden Grenzgebiet aus. Nimmt man diese Elemente wieder hinzu, wird es zu einer anderen Welt.

Leonard Boyarsky ergänzt:

Dieselpunk ist sehr aus den 1930er Jahren und ich dachte: "Das ist unglücklich, denn das fühlt sich fast so an, wie das, was wir wollen." Ich warf nur "Dieselpunk Deadwood" in den Raum und dann sagten wir: "Das müssen wir irgendwie einfangen." … Hier haben wir, was die Umgebung angeht, genau das erreicht, was wir mit dem Projekt erreichen wollten.

Auch zu den Ladebildschirmen gaben die beiden Entwickler neue Informationen. Diese werden verschiedene Aktionen des Spielers widerspiegeln. Dazu Alpert:

Diese gehören zu meinen Lieblingsaspekten des Spiels. Während Du spielst, beeinflusst Du den Verlauf der Story. Du siehst dann diese Ladebildschirme, die wie Bilder in einer Zeitung aussehen und über Dinge berichten, die der Spieler getan hat. In einem einzigen Spieldurchlauf wird man nicht alle dieser Zeitungsbilder zu sehen bekommen können.

Warum dies so ist, erläutert Boyarsky:

Diese [Zeitungsberichte] stammen aus vom Board [der herrschenden Instanz in The Outer Worlds] betriebenen Zeitungen und Zeitschriften. Wenn Du Dinge tust, die das Board befürwortet, bist Du ein Held. Wenn Du Anti-Board-Sachen machst, ist dies eine Art "böser, mysteriöser Fremder, der gegen uns vorgeht".

In den Quellenangaben findet ihr den Link zum GameInformer-Artikel. Dort sind neben einigen Beispiel-Loadingscreens (Bild 1, Bild 2, Bild 3) auch weitere Informationen und Bilder zu Ingame-Filmplakaten und den Uniformen verschiedener Fraktionen und Unternehmen zu finden. The Outer Worlds hat noch keinen konkreten Releasetermin, soll jedoch sicher im Jahr 2019 erscheinen, und zwar für den PC, die PS4 und die Xbox One. Publisher des Spiels ist das Take-Two-Label Private Division, daher hat die Obsidian-Übernahme durch Microsoft keine Auswirkungen auf die unterstützten Plattformen.