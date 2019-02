Reggie Fils-Aimé räumt überraschend den Posten als COO von Nintendo of America. Wie steht ihr dazu?

Ist mir ziemlich egal, Leute kommen und gehen. 37% Sein Nachfolger Doug Bowser hat in jedem Fall den cooleren Namen. 22% Habe den Personenkult um ihn nie verstanden. 11% Wichtige Person, aber nicht unersetzbar. 10% Schade, eine äußerst wichtige und charismatische Schlüsselfigur. 10% Bedauerlich, guter Mann. 7% Halte ihn für (ziemlich) überschätzt. 3% Hatte der nicht auch die WiiU mit zu verantworten? 1%

News-Update (Ergebnis):Satte 37 Prozent von euch haben überhaupt kein Problem mit dem Weggang von Reggie. Nach euch kommen und gehen Firmchefs, so sei nun mal das Leben. Ganze 22 Prozent sind gar der Meinung, sein Nachfolger Doug Bowser hätte ohnehin den cooleren Namen. Nimmt man diejenigen von euch zusammen, die den Abgang Reggies schade finden, kommt man immerhin noch auf 17 Prozent. Hier das vollständige Ergebnis:Ursprüngliche News:Vor wenigen Tagen kam für die meisten die Nachricht wie aus dem Nichts:räumt zum 15. April seinen Posten als Chief Operating Officer bei Nintendo of America. Wer den Namen des aktuellen Senior Vice President of Sales and Marketing bei Nintendo of America, der ihm als COO zum genannten Termin nachfolgen wird. bislang nicht kannte, hätte die Nachricht womöglich für einen Gag halten können. Der heißt nämlich Bowser, also genau so wie der gepanzerte Intimfeind des Nintendo-Maskottchen Mario.Reggie Fils-Aimé ist bereits seit 2003 bei Nintendo, nachdem er zuvor als Manager unter anderem für Unternehmen wie Pizza Hut oder den Musiksender VH-1 gearbeitet hatte. 2006 wurde er zum COO von Nintendo of America, ein Amt, das er im April nach nahezu 13 Jahren freigibt. US-amerikanische Medien förderten bereits in einer frühen Phase einen Personenkult um Fils-Aimé. Nach einer Ansprache auf der E3 2004 machte man ihn bereits zum Anführer einer "Reggielution" von Nintendo in Nordamerika und bezeichnete ihn später häufig als "Reggienator".In unserer heutigen Sonntagsfrage möchten wir von euch erfahren, wie ihr zum Verzicht Fils-Aimés auf den COO-Posten bei Nintendo of America steht. Interessiert euch das kaum bis gar nicht oder könnte sich sein Abschied langfristig vielleicht auch sehr negativ für Nintendo auswirken? Bei unserer Sonntagsfrage habt ihr wie immer bis Montag Morgen um 10:00 Uhr Zeit, eure Stimme abzugeben. Nach 10:00 Uhr schließen wir die Umfrage, werten das Ergebnis aus und präsentieren es euch in Form eines News-Updates. Solltet ihr eine Idee für eine der kommenden Sonntagsfragen haben, hinterlasst euren Vorschlag in diesem Forenthread , sehr gerne auch mit Vorschlägen für die möglichen Antwortoptionen. Sollten wir eure Frage als interessant genug erachten, könnte sie schon bald in einer unserer kommenden Sonntagsfragen auftauchen.