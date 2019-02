Close to the Sun: Horror-Adventure exklusiv im Epic Games Store

PC XOne PS4

Die PC-Version des im ersten Quartal dieses Jahres erscheinenden Horror-Abenteuers Close to the Sun (zum Preview-Artikel) vom italienischen Indie-Studio Storm in a Teacup wird zunächst nur exklusiv über den Epic Games Store vertrieben. Dort kann der Titel ab sofort zum Preis von 29,99 Euro vorbestellt werden. Seitens Leo Zullo, des Geschäftsführers des verantwortlichen Publishers Wired Productions, heißt es auf der offiziellen Homepage zu der Entscheidung:

Unsere Beziehung zu Epic und die Entscheidung, auf die Unreal Engine zu setzen, hat uns fantastische neue Möglichkeiten eröffnet und gewährt uns eine weitaus größere kreative Freiheit, sowie die Fähigkeit, die Qualität des Spiels zu verdoppeln. Die Veröffentlichung über den Epic Games Store fühlt sich wie der perfekte nächste Schritt an und wir können es kaum abwarten, mehr Gameplay und weitere Infos zu Close to the Sun in den kommenden Wochen zu enthüllen.

Close to the Sun entführt euch in das Jahr 1897 auf die Helios, ein Schiff, erbaut vom Visionär Nikola Tesla, der in dieser alternativen Version des 19. Jahrhunderts aufgrund seiner Entdeckungen und Theorien zur einflussreichen Spitze der wissenschaftlichen Elite gehört. Der riesige Schiffskomplex, der in den internationalen Gewässern treibt, diente als Zufluchtsort für geniale Forscher aus aller Welt - ein grenzenloses Utopia, in dem sich die Grenzen von Raum und Zeit, verborgen vor den Augen der Öffentlichkeit, ungestört überschreiten lassen.

Ihr schlüpft in die Rolle der Journalistin Rose Archer, die sich auf die Suche nach ihrer vermissten Schwester an Bord der Helios aufmacht. Schon bald stellt sie fest, dass nicht alles ist, wie es scheint. Die prunkvollen Flure sind still und leer und der Gestank von faulendem Fleisch liegt in der Luft. Ein einziges Wort steht über dem Eingang … Quarantäne!