Firaxis Games: Stellenanzeige deutet auf ein neues Xcom hin

Nach dem Release der Erweiterung Gathering Storm (Testnote: 7.0) für Civilization 6 (Testnote: 7.0) in der vergangenen Woche hat das Entwicklerteam von Firaxis Games offenbar sein nächstes Projekt in Angriff genommen. Wie eine neue Stellenausschreibung des Studios verrät, handelt es sich dabei um die Xcom-Serie. In der Jobbeschreibung heißt es:

Firaxis Game sucht nach einem außergewöhnlich erfahrenen Senior Visual Effects Artist, der das Team, das euch die Xcom-Reihe brachte, auf ein neues Level bringt.

Die Art der Formulierung deutet eher auf einen neuen Ableger und nicht auf ein weiteres Add-on für Xcom 2 (Testnote: 9.0) hin. Es dürfte sich hier wahrscheinlich um Xcom 3 handeln. Das Projekt scheint sich noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase zu befinden, was bedeuten könnte, dass der Titel für die nächste Konsolengeneration (Xbox Scarlett, PS5) geplant ist.