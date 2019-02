Command&Conquer-Podcast bei GameStar+

Wie, wird hier neuerdings auch noch Werbung für die Konkurrenz gemacht? Aber natürlich, zumindest, wenn Jörg Langer die Ehre zuteil wird, in einen GameStar+ Podcast gerufen zu werden, und zwar von Michael Graf (siehe Fahndungsbild oben) und Maurice Weber. Thema des Podcasts: Command & Conquer. Und zwar von dessen Anfängen – ach was, von den Anfängen der Echtzeit-Strategie im Allgemeinen! – bis zu seinem ruhmreduzierten Ende in Form von Command & Conquer 4 - Tiberium Twilight (siehe unseren Test von 2010).

Voraussetzung ist ein Plus-Abo bei GameStar. Und als kleines Schmankerl für unsere User gibt es hier einen Artikel von Jörg zu C&C aus der Retro Gamer 4/2014, allerdings nur den Text:



Command & Conquer

Der erste Sandkasten-Krieg

In einem Science-Fiction-Sammelband meines Vaters las ich einst von einem Kriegsspiel (im preußischen Sinne), das auf einer Art Dioramatisch das Ringen zweier Feldherren wie aus der Vogelperspektive zeigte: Winzige Eisenbahnlinien und Fabriken wuchsen über die Landschaft, kleine Panzerchen fuhren auf, Kampfjet-Rotten kreisten umher, und so weiter.

Diese Kurzgeschichte faszinierte mich sehr; es war die Zeit, bevor Heimcomputer größere Verbreitung fanden, und ich wünschte mir, dereinst so einen "kriegerischen Modelleisenbahn-Tisch" zu besitzen. Das war so um 1980 herum, ich war acht oder neun Jahre alt. 15 Jahre später war es so weit: Command&Conquer erschien – und nahm mich, als frischgebackenen Computerspieleredakteur, völlig in seinen Bann.

Natürlich hatte ich einige Jahre zuvor schon Dune 2 gespielt, kannte Warcraft in- und auswändig. In meiner Raubkopien-Sammlung waren die Echtzeit-Strategiespiele Command HQ, Global Conquest, sogar das frühe SSI-Echtzeit-Taktikspiel Combat Leader auf dem C64 nannte ich mein "Eigen". Doch erst C&C löste ein, was die Kurzgeschichte mir einst versprochen hatte: Quasi von oben auf ein sandkastenartiges Schlachtfeld zu blicken, und "realistische" Soldaten und Panzer in Echtzeit zu befehligen.

Als ich für diese Doppelseite Command&Conquer wieder rausgekramt und mit einiger Mühe installiert hatte, staunte ich nicht schlecht: C&C ist gut gealtert! Natürlich ist die Grafik pixelig, und viele liebgewonnenen Komfortmerkmale wie "Doppeltippen" einer Zahl, um zur jeweiligen Gruppe zu springen, funktionieren nicht. Die Einheiten-KI ist nicht sehr entwickelt, sei es bei der Wegfindung oder bei der Reaktion auf Angriffe. Der Aufklärungsradius um eigene Truppen herum, innerhalb dessen man den "Kriegsnebel" aufdeckt, ist lachhaft klein, und überhaupt: Anders als bei WarCraft 2 und späteren Spielen sieht man in den einmal aufgedeckten Teilen der Karte fortan alles, was sich bewegt, es wird also nicht unterschieden zwischen dem Aufdecken von Gelände und der Sichtung von Gegnern.

Und dennoch: C&C (und teils noch der Vorgänger Dune 2) führte so viele der Komfortfunktionen ein, die im Genre Standard wurden. Zwei grundverschiedene Parteien (GDI und Nod). Einheiten einfach durch das Malen eines Rechtecks mit der Maus markieren. Die eben gewählte Gruppe auf eine Zahlentaste legen. Nachbauen von Truppen durch Anklicken eines Seitenmenüs, egal, wo auf der Karte man gerade ist. Und dazu ein beinhartes Papier-Stein-Schere-Prinzip: Raketeninfanterie plättet Panzer, letztere können erstere aber einfach überfahren. Granaten-Infanterie sind eine Gefahr für Freund wie Feind, normale Soldaten nehmen andere Infanterie auseinander, außer, es handelt sich um Flammenwerfer, und so weiter, und so fort. Mit beinahe jeder Mission kommen neue Einheiten oder Gebäude dazu, die Komplexität steigt zunehmend.

Trotz der Krümelgrafik ist der Stil auch heute noch gefällig, dazu kommt eine dichte Geräuschkulisse und treibende Musikstücke (Für Kenner: „I am a Mechanical Man"). Und obwohl die Gegner-KI dumm wie Weißbrot ist, habe ich an den acht Missionen, die ich für diesen Artikel geschafft habe, mehr als vier Stunden gespielt – den wohlüberlegten, oder soll ich sagen: fiesen, Szenarios sei Dank. Klar, die damals aufsehenerregenden Videos sind mit ihren geschätzt 320x200 Pixeln nicht mal mehr zum Fremdschämen geeignet, und dennoch: Wenn Bösewicht Kane das erste Mal die Bildfläche betritt, wenn die bewährte Westwood-Mischung aus Rendergrafik und Echtschauspielern den Kriegsverlauf schildert, dann erinnere ich mich wieder daran, wie faszinierend das vor knapp 20 Jahren alles war.

Command&Conquer hat, viel mehr als WarCraft 2 oder noch später Age of Empires, das RTS-Genre zu einem der beliebtesten überhaupt gemacht. Ich hatte aber vergessen, wieso eigentlich – denn im Kopf hatte ich die neueren, ziemlich enttäuschenden C&C-Teile. Nach diesem Retro-Revival ist mir wieder klargeworden, was mich damals so am Echtzeit-Genre begeisterte.