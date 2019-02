Avalanche Studios: Gründer Christofer Sundberg geht von Bord

Bildquelle: Twitter (@CHSundberg).

Christofer Sundberg, der Gründer von Avalanche Studios (Just Cause 4, Mad Max) wird das Unternehmen nach 16 Jahren im April dieses Jahres verlassen. Dies teilte der Macher den Fans persönlich in einem Statement auf seinem Twitter-Account mit. In diesem schreibt er:

Ich habe mein Team bei Avalanche Studios soeben darüber informiert, dass ich das Unternehmen zum Ende des April-Monats verlassen werde. Es ist das Studio, das ich in meiner Küche gründete und über 16 Jahre lang geliebt und in Zusammenarbeit mit phantastischen Persönlichkeiten und Teams aufgebaut habe.

Ob er mit einem neuen Studio noch einmal durchstarten will, oder der Branche den Rücken kehrt, ließ Sundberg offen. Aktuell arbeitet Avalanche unter anderem an dem Koop-Shooter Generation Zero (im gamescom-Anspielbericht), der am 26. März für PC, Xbox One und die PS4 erscheinen wird. Zudem zeichnet das Studio für den kommenden Ego-Shooter Rage 2 (Preview) verantwortlich, der am 15. Mai für die oben genannten Plattformen auf den Markt kommt.