PC Linux MacOS

Civilization-Addon hat gerade die Spitze der Steam-Charts erklommen, da werden selbsternannte Videospielhistoriker hellhörig: eine Frau als Anführerin zweier europäischer Großstaaten? Das bedarf einer Analyse. Ebenfalls unter der Lupe: eSport-Frauen, spielendes Programmieren, ein Retro-Selbstversuch, eine weite Reise in Elite - Dangerous und Tanzunterricht mit Fortnite. Das aktuelle-Addon hat gerade die Spitze der Steam-Charts erklommen, da werden selbsternannte Videospielhistoriker hellhörig: eine Frau als Anführerin zweier europäischer Großstaaten? Das bedarf einer Analyse. Ebenfalls unter der Lupe: eSport-Frauen, spielendes Programmieren, ein Retro-Selbstversuch, eine weite Reise inund Tanzunterricht mit Nationalität wechsel dich? Die „doppelte Staatsbürgerschaft“ in Civilization 6

videospielhistoriker.de am 11.22.2019, von bdbjorn

Seit jeher steht die Civilization-Reihe für das Motto „Ein Herrscher, ein Volk, eine Nation“. Civilization 6 - Gathering Storm bricht mit dieser Tradition, denn Eleonore von Aquitanien tritt hier als Anführerin von Frankreich und England auf. Im Videospielhistoriker-Blog weckt dies natürlich Interesse. Und so wird die einflussreiche Persönlichkeit des europäischen Mittelalters genau unter die Lupe genommen: „Die französische Eleonore trägt eine Krone auf dem Kopf, ihre englische Version dagegen einen Blumenkranz. Auch im Hintergrund sind je nach Nation zwei andere Gebäude zu sehen. [...] Somit wirkt es so, als sei es lediglich eine Frage der Umgebung, wo Eleonore gerade geherrscht hat. Dass sie jedoch niemals Königin beider Nationen war, fällt dabei nicht auf. Und dies ist nicht das einzige Problem, welches Civilization hier präsentiert.“

„Frauen haben den Männern ihr cooles Gamer-Dasein kaputt gemacht“

spektrum.de am 29.1.2019, von Eva Wolfangel spektrum.de am 29.1.2019, von Eva Wolfangel

„Ingo Froböse von der Deutschen Sporthochschule Köln würde nur allzu gerne eine Forschungslücke schließen. Aber die zugehörigen Forschungsobjekte entziehen sich seinem Zugriff – oder es gibt sie gar nicht: Frauen in der E-Sport-Szene.“ Warum das der Fall ist und warum eine Expertin behauptet, Frauen und Mädchen hätten den Männern ihr cooles Gamer-Dasein zerstört, klärt Eva Wolfangel auf spektrum.de. Ein weiteres Zitat des Artikels: „Das Publikum will Superstars sehen – und wenn da mal eine Frau sitzt, dann wird über ihre Kleidung diskutiert.“

Mit diesen Games lernst du Programmieren wie im (Kinder-)Spiel

t3n.de am 16.2.2019, von Julia Lipp t3n.de am 16.2.2019, von Julia Lipp

„Dass die Onlinespielewelt dazu in der Lage ist, Programmierkenntnisse zu vermitteln, sieht man beispielsweise an JSRobot. Doch neben diesem niedlichen JavaScript-Spiel gibt es noch weitere Games, die ein spielerisches Erlernen von Programmiersprachen ermöglichen.“ Autorin Julia Lipp stellt einige Spiele vor, die mit Gamification Nutzer dabei unterstützen sollen, das Programmieren zu lernen.

Aus dem GamersGlobal-Archiv: „Retro-Selbstversuch: NetHack“

gamersglobal.de am 4.5.2014, von Daeif gamersglobal.de am 4.5.2014, von Daeif

Vor fünf Jahren begründeten einige User auf GamersGlobal eine User-Artikel-Reihe, in der sie alte Klassiker erstmals spielten und von ihren Eindrücken schrieben. Conkers - Bad Fur Day, X - Beyond the Frontier, Day of the Tentacle und NetHack waren einige der Titel. In Letzterem sieht sich Daeif mit ASCII-Grafik, fehlendem Sound und Permadeath konfrontiert. Doch dies ist nicht die größte Hürde: „Nach einem Blick auf das Hilfe-Menü trifft mich der nächste Schlag: Nahezu jeder Knopf auf der Tastatur ist belegt – und zwar doppelt. Und runde zwei Dutzend Befehle gibt es dann als Ergänzung noch mit dazu.“ Eine interessante Reihe, die einer Fortsetzung würdig ist.

Fundstück der Woche: „Elite - Dangerous-Spieler reisen 600 Stunden um User zu retten“

derstandard.at am 20.2.2019, von Daniel Koller derstandard.at am 20.2.2019, von Daniel Koller

Ein Spieler der Weltraum-Simulation Elite - Dangerous wollte die Grenzen der Spielwelt ausloten und blieb nach 600 Stunden irgendwo im Nirgendwo ohne Treibstoff liegen. Nun sind fünf Community-Mitglieder aufgebrochen um das in umgerechnet 65.788 Lichtjahre Entfernung havarierte Raumschiff zurückzuholen - live auf Twitch

Im Video: All 152 Fortnite Dance Emotes vs. Real Life

Wer den Start der RTL-Show „Let's Dance“ gar nicht mehr abwarten kann, sollte sich die perfekt choreografierten Tanzbewegungen und Gestiken ansehen, die den Figuren von Fortnite spendiert wurden - mit einem realen Video zum Vergleich.



Fallout 76 zu sehen. Merkwürdig, dass das Spiel so erfolglos ist, wo es doch soviel Unterhaltung bietet... Verrenkungen ganz anderer Art gibt es im Bugs-&-Glitches-Video zu zu sehen. Merkwürdig, dass das Spiel so erfolglos ist, wo es doch soviel Unterhaltung bietet...

Ein Dank für Beiträge geht an Jonas S. und Q-Bert. Und wie immer gilt: findet ihr Interessantes zum Thema Spiele, schickt der Autorin eine Nachricht.