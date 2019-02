Microsoft will angeblich den Game-Pass auf die Switch bringen

Switch

Nintendo Switch ab 285,99 € bei Amazon.de kaufen.

Einem Bericht von Direct-Feed Games zufolge werden Microsoft und Nintendo in naher Zukunft enger zusammenarbeiten, um Microsofts Game-Pass auf die Nintendo Switch zu bringen. Dabei soll der Redmonder Hersteller nicht nur planen, einige seiner Exklusivtitel, darunter etwa den Plattformer Ori and the Blind Forest (Testnote: 9.0), zu portieren, sondern nach Angaben der Quelle die komplette Spielebibliothek des Abo-Dienstes auf die Hybridkonsole zu bringen.

Anders als auf dem PC oder der Xbox One, sollen die Spiele allerdings nicht heruntergeladen, sondern über den im Oktober letzten Jahres angekündigten Streaming-Service xCloud von Microsoft auf die Konsole gestreamt werden, so dass die schwache Hardware der Switch keine Rolle spielen wird. Game Informer, der den Bericht aufgegriffen hat, sprach diesbezüglich auch mit seinen eigenen Quellen, die vermuten, dass eine entsprechende Ankündigung noch 2019 erfolgen wird. Weder Microsoft noch Nintendo haben sich bisher zu diesem Gerücht geäußert.