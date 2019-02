Reggie Fils-Aimé tritt als Nintendo-of-America-Chef zurück // Bowser übernimmt

Nintendo Switch ab 285,99 € bei Amazon.de kaufen.

Bildquelle: YouTube-Kanal: IGN.com

Reggie Fils-Aime, der Präsident und Chief Operating Officer von Nintendo of America, geht in Rente. Wie Nintendo jüngst bekannt gab, wird der „Regginator“, wie seine Fans ihn liebevoll nennen, am 15. April dieses Jahres seinen Posten an Doug Bowser, den aktuellen Senior Vice President of Sales and Marketing bei Nintendo of America, übergeben.

Reggie „my body is ready“ Fils-Aime ist neben dem Mario- und Zelda-Erfinder Shigeru Miyamoto und dem verstorbenen letzten Nintendo-Präsidenten Satoru Iwata eines der bekanntesten Gesichter des japanischen Unternehmens und begann seine Karriere bei Nintendo bereits 2004, zuerst als Executive Vice President of Sales and Marketing und ab 2006 als President des Unternehmens. In seinem von Nintendo veröffentlichten offiziellen Statement sagte Reggie: „Nintendo wird immer ein Teil meines Herzens sein und dieser ist gefüllt mit Dankbarkeit - für die unglaublich talentierten Menschen mit denen ich zusammengearbeitet habe, für die Gelegenheit, eine solch wundervolle Marke repräsentieren zu dürfen und vor allem, für das Gefühl, ein Mitglied der positivsten und beständigsten Gamer-Community der Welt zu sein.“

Wie der Macher erklärte, verlässt er Nintendo bei bester Gesundheit und guter Laune: „Für mich heißt es nicht ‚Game Over’, sondern ‚Level-Up’ für mehr Zeit mit meiner Frau, meiner Familie und meinen Freunden", so der scheidende Präsident. In einem Video auf Twitter bedankt er sich nochmal ausführlich bei allen Fans und merkt an, dass es keinen besseren gibt, der seine Nachfolge antreten könnte, als jemand, der den Nachnamen Bowser trägt... Auch der Bald-Nintendo-Präsident hat sich in einem Statement zu seinem neuen Job geäußert: