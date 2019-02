Starpoint Gemini 3: Neuer Teil der Weltraum-Serie angekündigt

PC

Entwickler Little Green Men Games hat kürzlich Starpoint Gemini 3 angekündigt. Bei dem neuesten Ableger der Space-Sim-Serie soll es sich um ein Open-World-Singleplayer-Spiel handeln, in dem ihr in der Rolle von Captain Jonathan Bold das nunmehr aus drei Systemen bestehende Universum erkundet.

Erstmals bietet das Franchise 3D-animierte NPCs, mit denen der Spieler interagieren kann. Dabei besucht ihr laut Ankündigung verschiedene Orte, wie verruchte Pubs mit zwielichtigen Gästen, Hightech-Anlagen oder schrille Nachtclubs. Weitere Merkmale von Starpoint Gemini 3 sind laut der Spielbeschreibung bei Steam:

Actiongeladene Weltraumschlachten

Eine fesselnde Handlung mit vielen Begegnungsquests, Charakteren und Aktivitäten

Begehbare Bereiche und Räume mit individuell gestalteten Details

Neuartige Drohnenkontrolle außerhalb des Schiffs

Erforschung von Raumstrukturen

Modulares Schiffsupgrade-System

Einen konkreten Releasetermin für Starpoint Gemini 3 nennt LGM Games noch nicht, aber irgendwann im Laufe des Jahres 2019 soll es soweit sein. Laut der Steam-Shopseite steht auch noch kein Publisher für den Titel fest. Nachfolgend könnt ihr euch den Ankündigungstrailer anschauen.