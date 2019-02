World War Z dank besseren Konditionen im Epic Store günstiger

Bereits vor rund zwei Wochen gab der Entwickler Saber Interactive bekannt, dass der kommende Koop-Zombie-Shooter World War Z exklusiv über den Online Store von Epic vertrieben wird. Seitdem konnte das Spiel dort zum Preis von 39,99 Euro vorbestellt werden. Wie das Studio allerdings jetzt verkündete, konnte der Preis dank besseren Konditionen (Epic verlangt, anders als Steam keine 30, sondern zwölf Prozent Provision) dauerhaft reduziert werden. Ab sofort könnt ihr dort das Spiel fünf Euro günstiger, für 34,99 Euro vorbestellen. Im offiziellen Statement schreibt Saber-Interactive-Geschäftsführer Matthew Karch:

Wir haben uns für den Epic Games Store entschieden, weil hier Spieler und Entwickler gleichermaßen profitieren. Spiele herzustellen ist kostspielig und 88 % anstelle von 70 % zu erhalten, bedeutet, dass wir mehr in die Herstellung von World War Z investieren können. Außerdem sparen dadurch auch die Spieler. Der Preis von World War Z konnte ab sofort im Epic Games Store auf 34,99 $ gesenkt werden und wird bis zur Veröffentlichung am 16. April und darüber auf diesem Niveau bleiben. Alle Spieler, die das Spiel bereits für 39,99 $ vorbestellt haben, erhalten die Differenz von 5 $ zurück. Wir freuen uns, dass wir euch an den entwicklerfreundlichen Vorteilen des Epic Games Stores direkt teilhaben lassen können und können es kaum erwarten, dass ihr unser Spiel spielt. Vielen Dank!