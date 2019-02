Beat Cop: Termin für Konsolen steht fest

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Beat Cop ab 14,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Die Konsolenversion des 2D-Pixel-Art-Point-and-Click-Adventures Beat Cop hat einen Termin erhalten. Wie der Publisher 11 Bit Studios kürzlich mitteilte, wird der Titel in rund zwei Wochen, am 5. März 2019, für Xbox One, PS4 und die Nintendo Switch veröffentlicht.

Beat Cop erzählt die Geschichte von Jack Kelly, eines ehemaligen Polizeidetektivs aus Brooklyn, dem ein Mord angehängt wurde. Zum Streifenpolizisten degradiert und von alten Freunden vergessen, versucht ihr die Sache aufzuklären und die Hintermänner hinter dem Komplott zu stellen. Dabei müsst ihr euch jedoch nicht nur mit eurem neuen Boss und eurer geldgierigen Frau, sondern auch mit der Mafia auseinandersetzen, die euren Kopf will.

Das Spiel wurde vom polnischen Indie-Studio Pixel Crow entwickelt und 2017 für Windows, Mac und Linux, sowie später auch für Android und iOS veröffentlicht. Für die Konsolen-Umsetzung zeichnet das ebenfalls in Polen ansässige Team von Crunching Koalas verantwortlich, das in der Vergangenheit unter anderem This War of Mine (Testnote: 7.5) in der Complete Edition auf die Switch und Oh...Sir!! The Insult Simulator auf die Xbox One und die PS4 brachte. Der Preis für die Konsolenversion von Beat Cop wird zum Release bei 14,99 Euro liegen.