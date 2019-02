Last Idea: Square Enix arbeitet an einem neuen Rollenspiel

Square Enix arbeitet an einem neuen Rollenspiel mit dem Titel Last Idea. Darauf machte Gematsu via Twitter aufmerksam. Details zu dem Spiel gibt es bisher noch keine, aber es wurden bereits eine Domain und ein Twitter-Account vom Publisher registriert.

Der frisch angelegte Account folgt Umaiyo Puyoman, einem Illustrator für zahlreiche mobile Spiele. Es könnte sich bei Last Idea also möglicherweise um einen Mobile-Game handeln. Das Spiel laut Gematsu schon in Kürze offiziell enthüllt werden. Dann wissen wir mehr.