Last Idea: Erste Story-Details, Release-Zeitraum und Teaser [Update]

Update vom 22. Februar 2019, um 17:48 Uhr

Inzwischen hat Square Enix erste Details zu Last Idea enthüllt. Dabei handelt es sich um ein Mobile-Rollenspiel, das in Japan im Frühling dieses Jahres für Android und iOS erscheinen wird.

Die Geschichte des Spiels folgt einem jungen, unerfahrenen Schatzjäger, der, angespornt durch einen Tipp seines Freundes, eines Wahrsagers namens Rah Mel, sich gemeinsam mit seinen Gefährten auf einem Luftschiff zu einer abgelegenen Insel aufmacht, um im verlassenen „Silent Castle“ nach Schätzen zu suchen. Schon kurz nach der Ankunft erschüttert ein Erdbeben die Insel. Und während sich der Himmel verdunkelt, tauchen Monsterhorden aus dem Untergrund auf, die das Schloss angreifen. Als auf dem Balkon des Schlosses ein mysteriöses Mädchen auftaucht, gibt die Gruppe seinen Rückzugsversuch auf und eilt gemeinsam zu ihrer Rettung.

Passend zur Ankündigung hat Square Enix auch einen ersten Teaser zum Spiel veröffentlicht, der allerdings noch keine Spielszenen enthält. Den Clip könnt ihr euch weiter unten anschauen:

Originalmeldung vom 20. Februar 2019, um 18:02 Uhr

Square Enix arbeitet an einem neuen Rollenspiel mit dem Titel Last Idea. Darauf machte Gematsu via Twitter aufmerksam. Details zu dem Spiel gibt es bisher noch keine, aber es wurden bereits eine Domain und ein Twitter-Account vom Publisher registriert.

Der frisch angelegte Account folgt Umaiyo Puyoman, einem Illustrator für zahlreiche mobile Spiele. Es könnte sich bei Last Idea also möglicherweise um ein Mobile-Game handeln. Das Spiel soll laut Gematsu schon in Kürze offiziell enthüllt werden. Dann wissen wir mehr.