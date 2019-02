Microsoft & Paradox Interactive starten Plattform für Xbox- und PC-Mods

Mit einer neuen Plattform bieten die Unternehmen Paradox Interactive und Microsoft ab sofort die Möglichkeit, Modifikationen sowohl für PC als auch die Xbox One zu teilen beziehungsweise zu installieren. Die laut eigener Aussage „erste offene plattformübergreifende Modding-Plattform“ trägt die schlichte Bezeichung Paradox Mods und kann auf dem PC via GoG.com oder dem Paradox-Launcher genutzt werden.

Eines der ersten Xbox-Spiele, das mit der neuen Plattform verknüft wurde, ist Surviving Mars (im Test mit Wertung 7.5), das kürzlich mittels Update entsprechend aktualisiert wurde, sodass ihr sowohl auf den Mod-Manager zugreifen als auch Maus und Tastatur in der Konsolenfassung nutzen könnt.

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Zeilen stehen für das Überlebensspiel knapp 100 Modifikationen zur Verfügung. Inzwischen werden auf Paradox Mods auch Bereiche für das Strategiespiel Stellaris (aktuell 44 Mods) und die Aufbausimulation Cities - Skyline (derzeit etwa 130 Mods) angeboten. Neben der Filterung nach bestimmten Stichwörtern könnt ihr die Suche auch auf die Plattform beziehungsweise das Betriebssystem beschränken. Für welche Titel im Laufe der kommenden Monate weitere Mods folgen, ist aktuell noch nicht bekannt.

Der für Paradox Mods verantwortliche Anders Törlind hebt unter anderem die Bedeutung der Modifikationen hervor:

Modding war und ist ein wichtiger Teil der Paradox-Community. Da wir die Art und Weise, wie wir unsere Spiele vertreiben, diversifiziert haben, wollen wir sicherstellen, dass alle unsere Spieler am Entstehungsprozess teilnehmen können. Für Surviving Mars haben wir mit Erstellern von Modifikationen zusammengearbeitet, um Paradox Mods mit einigen der besten verfügbaren Mods zu unterstützen, alles an einem Ort und direkt aus dem Spiel heraus oder via Webbrowser herunterladbar. Wir freuen uns sehr darauf, die Welt des Modding für alle Mitglieder unserer Community freizuschalten, unabhängig davon, welches System sie zum Spielen unserer Titel verwenden.