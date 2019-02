Trials Rising: Open Beta vom 21. bis 25. Februar // Pre-Load verfügbar

PC Switch XOne PS4

Trials Rising ab 21,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Trials Rising ab 39,99 € bei Amazon.de kaufen.

Für Ubisofts in Kürze erscheinenden Fun-Racer Trials Rising (in der Preview+) startet morgen, am 21. Februar, die Open Beta. Alle interessierten Spieler können das Spiel dann ab 10 Uhr ausprobieren. Die kostenlose Testphase endet am 25. Februar um 9 Uhr.

Als Belohnung für die Teilnahme an der Open Beta winkt das Trials Turbo Bike für die Vollversion des Spiels, welche bereits am 26. Februar veröffentlicht werden soll. Der Preload ist bereits gestartet, ihr könnt euch die Beta-Version von Trials Rising auf allen unterstützen Plattformen (PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch) bereits seit gestern herunterladen, um morgen direkt startbereit zu sein. Einstimmen könnt ihr euch mit dem nachfolgenden Trailer.