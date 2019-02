Steam-Midweek-Madness mit Slitherine-Sale, Darkest Dungeon und mehr

Auf Steam wurde im Zuge der wöchentlichen Midweek-Madness-Aktion ein Publisher-Sale von Slitherine gestartet, bei dem ihr verschiedene Strategietitel des Herstellers, darunter Battlestar Galactica Deadlock, Field of Glory 2, Warhammer 40.000 - Armageddon und Gary Grigsby's War in the East (Testnote: 7.0) günstiger erwerben könnt. Darüber hinaus wurden Darkest Dungeon (Testnote: 8.0), Ghost Recon - Wildlands (Testnote: 8.5) und Scythe, sowie diverse weitere Titel im Preis reduziert. Das Angebot des Tages ist eine Verkaufsaktion von Spiderweb Software, bei der es Rabatte auf Nethergate - Resurrection, sowie die Avadon- und Avernum-Serien gibt.

Nachfolgend einige Beispielangebote aus dem Store (die komplette Liste reduzierter Titel und Zusatzinhalte könnt ihr wie immer unter dem Link in den Quellenangaben einsehen):