Path of Exile: Neues Add-on Synthesis // Termin, Trailer + PS4-Release

PC XOne PS4

Grinding Gear Games hat eine neue Erweiterung für sein Free-to-play-Online-Action-RPG Path of Exile angekündigt. Diese hört auf den Titel Synthesis und wird am 8. März für den PC und am 11. März für die Xbox One erscheinen. Mitte März soll dann auch ein Release für die PS4 folgen.

In Synthesis lernt ihr Cavas kennen und helft ihm dabei, seine verlorenen Erinnerungen wiederherzustellen. Diese müsst ihr nach und nach miteinander verknüpfen, wodurch ihr Zugang zu neuen Belohnungen, Bosskämpfen und Anfertigungsmöglichkeiten bekommt. Für das neue Add-on versprechen die Macher neue Gegenstände, Gemmen, eine komplette Überarbeitung sämtlicher Zauber, sowie eine Synthesis-Herausforderungsliga zu liefern. Zudem wird die Betrayal-Liga mit dem Release der Erweiterung direkt ins Spiel integriert.

Mit Synthesis kommen darüber hinaus noch zahlreiche Änderungen und Verbesserungen ins Spiel. So wurde die Anordnung der Karten im Atlas der Welten erneut angepasst und die Musik im Spiel komplett überarbeitet. Die vollständigen Patch-Notes sollen Anfang März veröffentlicht werden. Einen ersten Trailer zum Add-On könnt ihr euch im Folgenden anschauen: